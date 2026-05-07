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मुझे माफ कर दो...रिटायर्ड कर्नल की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले मनचले का पुलिस ने कर दिया 'इलाज'

Dinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
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मेरठ में रेलवे रोड के जैननगर महावीर कॉलोनी में रिटायर्ड कर्नल की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मनचले को अच्छे से 'इलाज' कर दिया।

मुझे माफ कर दो...रिटायर्ड कर्नल की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले मनचले का पुलिस ने कर दिया 'इलाज'

Meerut News: मेरठ में रेलवे रोड के जैननगर महावीर कॉलोनी में रिटायर्ड कर्नल की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मनचले को अच्छे से 'इलाज' कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही आरोपी कान पकड़कर बोला कि साहब माफ कर दो। कहा कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी और दोबारा किसी से छेड़छाड़ नहीं करूंगा।

रेलवे रोड क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी महिला सेना (टेरिटोरियल आर्मी) में कर्नल से रिटायर्ड हैं। इनके पति एक कॉलेज में प्रशासनिक भवन में काम करते है। इनकी 14 साल की बेटी 23 अप्रैल को रात के समय ट्यूशन पढ़कर घर जा रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी सवार मनचले ने छात्रा को रोक लिया और छेड़छाड़ की। इस दौरान छात्रा ने विरोध किया और मनचले को थप्पड़ मारे। इस मामले में छात्रा के परिजनों ने रेलवे रोड पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सीसीटीवी की जांच की गई तो वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया। तहरीर पर छेड़छाड़ और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में मिशन शक्ति टीम और थाने के दो दरोगा को कार्रवाई के लिए लगाया गया। 100 से ज्यादा वीडियो फुटेज देखी गई और आरोपी को ट्रेस किया गया।

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कान पकड़कर बोला, अब नहीं करूंगा छेड़छाड़

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद बिलाल उर्फ छोटा पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी कोटला मीट मार्केट घंटाघर को दबोच लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि स्कूटी अरशम पुत्र इकरामुद्दीन निवासी जली कोठी अतानस देहली गेट की थी। ऐसे में अरशम को भी गिरफ्तार किया गया। इस दौरान आरोपी मोहम्मद बिलाल पुलिस कस्टडी में लंगड़ाते हुए चलता दिखा और कान पकड़कर माफी मांगता दिखा। बोला कि साहब, माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर किसी के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। आरोपी का माफी मांगते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया।

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चोरी की मिली स्कूटी

पुलिस ने दोनों आरोपियों से दो स्कूटी बरामद की है। जिस स्कूटी पर बिलाल ने घटना को अंजाम दिया था, वह चोरी की थी। उसे पल्लवपुरम इलाके से कुछ ही दिन पहले चोरी किया गया था। इसलिए मुकदमे में चोरी का माल बरामद करने की धाराएं भी बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो बिलाल मीट अवशेष की खरीद-फरोख्त का काम करता है, जबकि आरोपी अरशम से पूछताछ की जा रही है कि चोरी की स्कूटी उसके पास कैसे आई। आशंका है कि दोनों वाहन चोर गैंग से भी जुड़े हैं और इसे लेकर जांच की जा रही है।

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100 से ज्यादा कैमरे खंगाले, तब पकड़े आरोपी

इस मामले में दरोगा आकाश सिंह, दरोगा वैभव यादव, दरोगा त्यागी वर्मा, दरोगा नवनीत कुमार और दरोगा अनिरुद्ध कुमार समेत मिशन शक्ति की टीम को लगाया था। टीम ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की। इस दौरान आरोपी को घंटाघर इलाके तक ट्रेस किया गया। इसके बाद इस इलाके में वीडियो दिखाकर आरोपी की पहचान पुलिस ने कर ली और गिरफ्तारी की गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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