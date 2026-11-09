पुलिस क्यों मांग रही आधार-पैन और बैंक खाते का पासबुक? इस शहर में मची खलबली

पुलिस अपराधियों के घर पहुंच रही है। उनका डोजियर अपडेट करने के लिए आधार, पैन कार्ड से लेकर बैंक खाते की पासबुक तक मांग रही है। पुलिस की इस कवायद से पूर्व में अपराध करके जेल जा चुके लोगों को अब अपने बैंक खातों की रकम की चिंता सताने लगी है। उन्हें आशंका है कि कहीं पुलिस खाता सीज न करा दे।

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। पुराने बदमाशों का रिकॉर्ड नए सिरे से खंगालने में जुटी पुलिस की पहल से अपराधियों में खलबली मच गई है। डोजियर तैयार करने के लिए घर पहुंच रही पुलिस अपराधियों से आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ ही पासबुक भी मांग रही है। पुलिस की इस कवायद से पूर्व में अपराध करके जेल जा चुके लोगों को अब अपने बैंक खातों की रकम की चिंता सताने लगी है। उन्हें आशंका है कि कहीं पुलिस उनकी रकम को अपराध से अर्जित मानकर खाता सीज करने की कार्रवाई न कर दे। यही वजह है कि पुलिस के सामने कुछ लोग अपराध छोड़ने और रोजगार से जुड़ने के सबूत देने लगे हैं।

दरअसल, जिले में वर्ष 2019 के बाद अपराधियों का खाका नए सिरे से अपडेट करके डोजियर नहीं तैयार किया गया। अब एसएसपी डॉ कौस्तुभ ने पुराने रिकॉर्ड को दुरुस्त कर डोजियर तैयार करने का निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है, जो थानों से संपर्क करके इसे तैयार करा रही है। अब इसी डोजियर के लिए पुलिसकर्मी अपराधियों के घर पहुंचकर उनकी मौजूदा गतिविधियों, पहचान, पेशे और आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारियां जुटा रहे हैं।

आधार और पैन कार्ड देने में तो अपराधी तत्परता दिखा रहे हैं, लेकिन बैंक खातों का ब्योरा मांगते पर कई लोग बगले झांकने लग रहे हैं। पुलिस का मकसद भी यही है कि किसी भी डर से वह अपराध से दूरी बनाएं रखें और अगर अपराध करें तो तत्काल उनके आर्थिक अपराध पर भी प्रहार किया जा सकें।

आर्थिक गतिविधियों का भी बनेगा रिकॉर्ड डोजियर के जरिए पुलिस पुराने अपराधियों के आपराधिक इतिहास के साथ उनकी मौजूदा स्थिति का भी ब्योरा जुटा रही है। अफसरों का माननता है कि बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों की जानकारी से आर्थिक गतिविधियों का रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलेगी।

रोजगार का दे रहे सबूत, मांग रहे माफी पुलिस की इस कार्रवाई का दिलचस्प पहलू यह है कि पुराने मामलों में जेल जा चुके कुछ लोग अब खुद को अपराध से दूर साबित करने में जुट गए हैं। पुलिसकर्मियों के घर पहुंचते ही कोई नौकरी या रोजगार करने तो कोई कारोबार से जुड़ने की बात बता रहा है। कुछ लोग अपनी वर्तमान गतिविधियों के प्रमाण भी देने लगे हैं। वह ऑटो चलाते या फिर दुकान चलाते अपनी फोटो भ थमा रहे हैं। खाता के ब्योरा से उन्हें लग रहा है कि बैंक खातों की जानकारी जुटाने के बाद पुलिस उनकी रकम की जांच कर सकती है।