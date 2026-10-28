मॉडल श्रद्धा दुबे और उसके साथियों की संपत्तियां खंगाल रही पुलिस, बैंक खातों की भी होगी जांच

शिवा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइ‌वर की संपत्तियां पुलिस चिह्नित कर रही है। इसके साथ ही उनके बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। उधर, श्रद्धा के अधिवक्ता मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइ‌वर दानिश उर्फ तनवीर की संपत्तियां हजरतगंज पुलिस चिह्नित कर रही है। इसके साथ ही उनके बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। उधर, श्रद्धा के अधिवक्ता मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे। जेल की मुलाकाती घर में श्रद्धा उसकी बहन रश्मि और तनवीर को बुलाया गया। जाली से नियमत: मुलाकात हुई। दोनों चार दिन बाद एक-दूसरे से मिले। इसके बाद अधिवक्ता ने कई बिंदुओं पर दोनों से बातचीत की।

हजरतगंज पुलिस ने कारोबारी शिवा हत्याकांड में शुक्रवार को श्रद्धा दुबे उसकी बहन रस्मि और ड्राइवर तनवीर को जेल भेजा था। श्रद्धा और रश्मि को महिला जेल में और तनवीर को अलग रखा गया था। चार दिन बाद जब अधिवक्ता पहुंचे तो दोनों का आमना-सामना हुआ। बताया जा रहा है कि तनवीर मुलाकात घर में बहुत रोया। उधर, तफ्तीश में लगी हजरतगंज पुलिस ने कई बैंकों को श्रद्धा उसकी बहन और तनवीर की डिटेल भेजी है। बैंकों से उनके खातों की जानकारी मांगी है। इसके पूर्व श्रद्धा की फरारी के दौरान पुलिस ने एसबीआई वाले खाते को फ्रीज कराया था। उस खाते में छह लाख रुपये थे। वहीं, एक अन्य बैंक खाता सहानपुर पुलिस ने फ्रीज कराया था। इसके साथ ही पुलिस श्रद्धा के रायबरेली और अन्य शहरों की संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस टीम मददगार आमिर समेत अन्य की तलाश में दबिश दे रही है।

क्राइम सीन रिक्रिएशन को तैयार हो रही टीम पुलिस इसी हफ्ते घटना का क्राइम सीन रिक्रिएशन कराएगी। इसके लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा मेडिकोलीगल और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम तैयार की जा रही है। क्राइम सीन की रिपोर्ट बेहद अहम होगी। पुलिस इससे हत्या अथवा आत्महत्या दोनों तथ्यों का पता लगाएगी।