Hindi NewsUP NewsPolice and Excise Department face off over a model shop worth 6 crore in Aligarh
अलीगढ़ में 6 करोड़ की मॉडल शॉप पर विवाद, हाईवे से दूरी को लेकर पुलिस और आबकारी आमने-सामने

संक्षेप:

अलीगढ़ में अंग्रेजी शराब की कंपोजिट शॉप के बाद अब छह करोड़ क मॉडल शॉप को लेकर पुलिस व आबकारी विभाग आमने-सामने हैं। दरअसल पुलिस की रिपोर्ट में मॉडल शॉप यमुना एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से 50 मीटर दूरी पर संचालित मिली।

Jan 19, 2026 12:04 pm ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
अलीगढ़ के तस्वीर महल चौराहा स्थित अंग्रेजी शराब की कंपोजिट शॉप के बाद अब छह करोड़ के राजस्व वाली टप्पल मॉडल शॉप को लेकर पुलिस व आबकारी विभाग आमने-सामने हैं। दरअसल पुलिस की रिपोर्ट में मॉडल शॉप यमुना एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से 50 मीटर दूरी पर संचालित मिली। वहीं आबकारी विभाग की रिपोर्ट में अलीगढ़-पलवल हाईवे से 220 मीटर दूर हो गई। जबकि मुख्यमंत्री योगी भी हाईवे के किनारे से शराब दुकानों को हटाने के निर्देश दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी इसको लेकर गाइडलाइन है। इसके बावजूद मॉडलशॉप को लेकर आबकारी व पुलिस विभाग के सुर अलग-अलग हैं।

एसएसपी कार्यालय से पिछले दिनों आबकारी विभाग को टप्पल मॉडल शॉप को लेकर रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे टप्पल इंटरचेंज के पास करीब 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान (मॉडल शॉप) खुली है। जबकि शासन के मानक के अनुसार शराब की दुकानों की किसी भी एक्सप्रेस-वे, हाईवे से 200 मीटर की दूरी होने के निर्देश हैं। इस पर थाना प्रभारी द्वारा इस मॉडल शॉप को अन्य स्थान पर स्थानतरित किए जाने को लिखा गया।

अब आबकारी विभाग ने इस आख्या के बाद विभागीय स्तर पर क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से जांच कराई। विभाग की आख्या के अनुसार यमुना एक्सप्रेस-वे वर्ष 2012 में बनकर तैयार हुआ, उसके बाद से लगातार वाहनों का लिंक रोड से अलीगढ़ आवागमन हो रहा है। वर्तमान में टप्पल क्षेत्र की सभी दुकानें आबकारी नियमानुसार संचालित की जा रही हैं। टप्पल मॉडल शॉप के पथिक रास्ते से दुकान के मुख्य दरवाजे से राष्ट्रीय राजमार्ग 334 डी पर नियमानुसार 220 मीटर की दूरी पर संचालित की जा रही है। इस मॉडल शॉप से छह करोड़ का राजस्व सरकार को मिलता है।

शॉप को ट्रांसफर करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं

रिपोर्ट में जिला आबकारी अधिकारी डीके गुप्ता की ओर से कहा गया है कि टप्पल मॉडल शाप को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने का कोई ऐसा उचित स्थान नहीं है, जहां इस मॉडल शॉप से प्राप्त होने वाले राजस्व को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे में मॉडल शाप को वर्तमान प्रास्थिति में ही संचालित किया जाना उचित होगा।

