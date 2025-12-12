Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Police activated after High Court order BJP leader missing for 55 days found
हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्टिव हुई पुलिस, 55 दिनों से लापता भाजपा नेता को खोज निकाला

हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्टिव हुई पुलिस, 55 दिनों से लापता भाजपा नेता को खोज निकाला

संक्षेप:

हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस एक्टिव हुई। भाजपा नेता प्रीतम सिंह की बरामदगी के लिए पुलिस की छह टीमें छुट गईं। 55 दिनों से लापता भाजपा नेता को पुलिस ने शुक्रवार को लखनऊ के दुबग्गा से बरामद कर लिया।

Dec 12, 2025 11:20 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, हमीरपुर
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस एक्टिव हुई। भाजपा नेता प्रीतम सिंह की बरामदगी के लिए पुलिस की छह टीमें छुट गईं। 55 दिनों से लापता भाजपा नेता को पुलिस ने शुक्रवार को लखनऊ के दुबग्गा से बरामद कर लिया। पुलिस पर प्रीतम को गायब करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में इन्हें खोजने का समय दिया था। पुलिस के मुताबिक 18 अक्टूबर को प्रीतम सिंह के पेट्रोल पंप पर हुए विवाद के बाद उन्हें थाने लाया गया था। दूसरे दिन उन्हें उनके बेटे राघवेंद्र के सुपुर्द कर दिया गया।

लाइसेंसी रिवाल्वर भी सौंप दी गई थी। प्रीतम सिंह इसके कुछ दिन बाद गायब हो गए। पुलिस को प्रीतम सिंह के लापता होने की खबर तब हुई जब 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट में इनके भाई वीर सिंह ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। तीन नवंबर को कोर्ट ने पुलिस को आदेशित करते हुए प्रीतम को पेश करने के लिए कहा। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई लेकिन प्रीतम का कुछ पता नहीं लगा। 31 अक्टूबर को पुलिस ने उनके पेट्रोल पंप पर ताले तोड़ कर तलाशी भी की थी लेकिन खाली हाथ रहे। इधर, हाईकोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ रही थी।

आठ दिसंबर को हाईकोर्ट में एसपी डॉ. दीक्षा शर्मा व्यक्तिगत रूप से पेश हुई थीं। तब कोर्ट ने उनकी बात सुनने के बाद एक सप्ताह का और समय दिया था। इसके बाद से पुलिस की छह टीमें जोर शोर से तलाश में जुट गईं। शुक्रवार को पुलिस ने प्रीतम को लखनऊ के दुबग्गा स्थित एक आवास से धर दबोचा। एसपी हमीरपुर डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया, लापता चल रहे प्रीतम सिंह किसान को लखनऊ के दुबग्गा स्थित एक मकान से बरामद कर लिया गया है। उन्हें हमीरपुर लाया जा रहा है। आगे विधिक कार्रवाई होगी।

