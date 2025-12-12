हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्टिव हुई पुलिस, 55 दिनों से लापता भाजपा नेता को खोज निकाला

संक्षेप: हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस एक्टिव हुई। भाजपा नेता प्रीतम सिंह की बरामदगी के लिए पुलिस की छह टीमें छुट गईं। 55 दिनों से लापता भाजपा नेता को पुलिस ने शुक्रवार को लखनऊ के दुबग्गा से बरामद कर लिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस एक्टिव हुई। भाजपा नेता प्रीतम सिंह की बरामदगी के लिए पुलिस की छह टीमें छुट गईं। 55 दिनों से लापता भाजपा नेता को पुलिस ने शुक्रवार को लखनऊ के दुबग्गा से बरामद कर लिया। पुलिस पर प्रीतम को गायब करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में इन्हें खोजने का समय दिया था। पुलिस के मुताबिक 18 अक्टूबर को प्रीतम सिंह के पेट्रोल पंप पर हुए विवाद के बाद उन्हें थाने लाया गया था। दूसरे दिन उन्हें उनके बेटे राघवेंद्र के सुपुर्द कर दिया गया।

लाइसेंसी रिवाल्वर भी सौंप दी गई थी। प्रीतम सिंह इसके कुछ दिन बाद गायब हो गए। पुलिस को प्रीतम सिंह के लापता होने की खबर तब हुई जब 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट में इनके भाई वीर सिंह ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। तीन नवंबर को कोर्ट ने पुलिस को आदेशित करते हुए प्रीतम को पेश करने के लिए कहा। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई लेकिन प्रीतम का कुछ पता नहीं लगा। 31 अक्टूबर को पुलिस ने उनके पेट्रोल पंप पर ताले तोड़ कर तलाशी भी की थी लेकिन खाली हाथ रहे। इधर, हाईकोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ रही थी।