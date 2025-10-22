Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPolice action for conversions conducted under the guise of a coaching center; 3 arrested, female accomplice absconding
कोचिंग सेंटर की आड़ में धर्मांतरण कराने पर पुलिस ऐक्शन, 3 गिरफ्तार, साथी महिला फरार

कोचिंग सेंटर की आड़ में धर्मांतरण कराने पर पुलिस ऐक्शन, 3 गिरफ्तार, साथी महिला फरार

संक्षेप: यूपी के बरेली में धर्मांतरण का मामला समाने आया है। एक युवक की शिकायत पर बारादरी पुलिस ने कोचिंग सेंटर की आड़ में धर्मांतरण करा रहे ईसाई समुदाय के तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। उनकी साथी महिला अभी फरार है,

Wed, 22 Oct 2025 11:12 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली में एक युवक की शिकायत पर बारादरी पुलिस ने कोचिंग सेंटर की आड़ में धर्मांतरण करा रहे ईसाई समुदाय के तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। उनकी साथी महिला अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

सुभाषनगर निवासी रिषभ ठाकुर ने पुलिस को बताया कि 19 अक्तूबर को उन्हें जानकारी मिली कि ईसाई मिशनरी से जुड़े कुछ लोग सुपरसिटी में कोचिंग सेंटर के नाम पर किराये पर मकान लेकर धर्मांतरण करा रहे हैं। सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि कुछ महिलाओं एवं बच्चों को ईसाई धर्म के बारे में जानकारी दी जा रही थी। उन्हें ईसाई धर्मग्रंथ बांटने के साथ ही रुपयों का लालच भी दिया जा रहा था। सुपरसिटी निवासी सुमित मैसी, अमित मैसी और सनराइज कॉलोनी की सरिता व सत्यपाल इस काम को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों ने बताया कि वे लोग महिलाओं और बच्चों को ईसाई धर्म की दीक्षा दे रहे हैं।

बातों ही बातों में स्वीकार कराया ईसाई धर्म

रिषभ का कहना है कि पादरी ने उन्हें भी दीक्षा लेने को कहा और एक किताब देकर उच्चाकरण करने को कहा। फिर बातों ही बातों में उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करा दिया। इस पर उन्होंने थाना बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इसी बीच सोमवार को तीन नामजद अभियुक्त सुमित मैसी, अमित मैसी उर्फ अक्षय मैसी और सत्यपाल यहां से भागने की फिराक में निकले। मगर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया। सरिता नाम की महिला की तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें:अखिलेश यादव को राम मंदिर से ही नहीं, दिवाली से भी नफरत; सीएम योगी का पलटवार

दूसरे राज्य में भागने की फिराक में थे आरोपी

इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि जो लोग ईसाई धर्म अपनाना चाहते हैं, वे लोग उनसे प्रार्थना कराने के बाद धर्म परिवर्तन कराते हैं। ऐसे लोगों को इलाज कराने समेत अन्य तरह के प्रलोभन देते हैं। महिलाएं, बच्चे और गरीब लोग उनके निशाने पर होते थे। अब वे लोग दूसरे राज्य में जाने की फिराक में थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए।

कई लोगों का धर्मांतरण करा चुका गिरोह

बताया जाता है कि यह गिरोह कई लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। ईसाई युवती से शादी कराकर ग्रीन पार्क के एक युवक का भी इन लोगों ने धर्मांतरण कराया। इसी तरह कई अन्य लोगों का भी धर्मांतरण कराने की चर्चा है, पुलिस इसकी जांच कर रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Bareily News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |