कोचिंग सेंटर की आड़ में धर्मांतरण कराने पर पुलिस ऐक्शन, 3 गिरफ्तार, साथी महिला फरार

संक्षेप: यूपी के बरेली में धर्मांतरण का मामला समाने आया है। एक युवक की शिकायत पर बारादरी पुलिस ने कोचिंग सेंटर की आड़ में धर्मांतरण करा रहे ईसाई समुदाय के तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। उनकी साथी महिला अभी फरार है,

यूपी के बरेली में एक युवक की शिकायत पर बारादरी पुलिस ने कोचिंग सेंटर की आड़ में धर्मांतरण करा रहे ईसाई समुदाय के तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। उनकी साथी महिला अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

सुभाषनगर निवासी रिषभ ठाकुर ने पुलिस को बताया कि 19 अक्तूबर को उन्हें जानकारी मिली कि ईसाई मिशनरी से जुड़े कुछ लोग सुपरसिटी में कोचिंग सेंटर के नाम पर किराये पर मकान लेकर धर्मांतरण करा रहे हैं। सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि कुछ महिलाओं एवं बच्चों को ईसाई धर्म के बारे में जानकारी दी जा रही थी। उन्हें ईसाई धर्मग्रंथ बांटने के साथ ही रुपयों का लालच भी दिया जा रहा था। सुपरसिटी निवासी सुमित मैसी, अमित मैसी और सनराइज कॉलोनी की सरिता व सत्यपाल इस काम को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों ने बताया कि वे लोग महिलाओं और बच्चों को ईसाई धर्म की दीक्षा दे रहे हैं।

बातों ही बातों में स्वीकार कराया ईसाई धर्म रिषभ का कहना है कि पादरी ने उन्हें भी दीक्षा लेने को कहा और एक किताब देकर उच्चाकरण करने को कहा। फिर बातों ही बातों में उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करा दिया। इस पर उन्होंने थाना बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इसी बीच सोमवार को तीन नामजद अभियुक्त सुमित मैसी, अमित मैसी उर्फ अक्षय मैसी और सत्यपाल यहां से भागने की फिराक में निकले। मगर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया। सरिता नाम की महिला की तलाश की जा रही है।

दूसरे राज्य में भागने की फिराक में थे आरोपी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि जो लोग ईसाई धर्म अपनाना चाहते हैं, वे लोग उनसे प्रार्थना कराने के बाद धर्म परिवर्तन कराते हैं। ऐसे लोगों को इलाज कराने समेत अन्य तरह के प्रलोभन देते हैं। महिलाएं, बच्चे और गरीब लोग उनके निशाने पर होते थे। अब वे लोग दूसरे राज्य में जाने की फिराक में थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए।