नीले ड्रमों से क्या निकला? मौके पर दौड़ी पुलिस, पिता-पुत्र समेत छह लोगों की हो गई गिरफ्तारी

नीले ड्रमों से क्या निकला? मौके पर दौड़ी पुलिस, पिता-पुत्र समेत छह लोगों की हो गई गिरफ्तारी

संक्षेप:

मेरठ में इंचौली पुलिस ने कस्बा लावड़ क्षेत्र में एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहां नीले ड्रमों में कच्ची शराब बनाई जा रही थी। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने यहां छापा मारा।

Wed, 26 Nov 2025 07:34 PMDinesh Rathour मेरठ, कार्यालय संवाददाता
सौरभ हत्याकांड के बाद से ही नीला ड्रम फेमस हो गया है। नीले ड्रम का नाम आते ही एक बारगी लोग दहशत में आ जाते हैं। अपराधी भी नीले ड्रम का सहारा लेकर बड़े-बड़े अपराध कर बैठते हैं। यूपी के मेरठ से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। इंचौली पुलिस ने कस्बा लावड़ क्षेत्र में एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहां नीले ड्रमों में कच्ची शराब बनाई जा रही थी। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने यहां छापा मारा। छापेमारी के दौरान कपड़ों के गोदाम के बेसमेंट में चल रही इस फैक्ट्री में जहरीली कच्ची शराब तैयार कर उसे नकली लेबल और ढक्कनों के साथ ब्रांडेड शराब के नाम से बेचा जा रहा था। दबिश के दौरान पुलिस ने मौके से पिता-पुत्र सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद की।

पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि लावड़ के समसपुर रोड तिराहे के पास स्थित एक कपड़ा गोदाम के बेसमेंट में बड़े पैमाने पर मिलावटी शराब तैयार की जा रही है। सूचना के आधार पर थाना पुलिस ने तत्काल छापेमारी की। बेसमेंट में पहुंचते ही तेज रासायनिक गंध और शराब बनाने की पूरी अवैध व्यवस्था मिली। कुछ लोग कच्ची शराब पका रहे थे और पव्वों में भरकर नकली ढक्कन, लेबल और क्यूआर कोड लगाकर उसे तैयार कर रहे थे।

पुलिस ने मौके से दो बड़े नीले ड्रम, चार कैन, करीब एक हजार खाली पव्वे, यूरिया खाद, नकली ढक्कन, लेबल, क्यूआर कोड, खाली बोतलें, पैकिंग सामग्री और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। इसके अलावा सप्लाई में उपयोग की जा रही स्विफ्ट कार भी जब्त की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में यश उर्फ कलवा, अंकित, यासीन, अनस, तरुण उर्फ मामा और दिनेश कुमार शामिल हैं। जांच में पता चला कि यासीन और अनस पिता-पुत्र हैं, जो बेसमेंट में चल रहे इस पूरे अवैध कारोबार का संचालन कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, यश, अंकित, यासीन और तरुण के खिलाफ हत्या, धोखाधड़ी, अवैध शराब, आर्म्स एक्ट और नकली उत्पाद सप्लाई सहित कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

सप्लाई का हाईटेक नेटवर्क

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेता था। तैयार नकली शराब मेरठ, आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्यों में सप्लाई की जाती थी। पुलिस अब उन लोगों की तलाश में है, जो पैकेजिंग सामग्री, नकली लेबल और क्यूआर कोड उपलब्ध कराते थे, साथ ही सप्लाई चेन में जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

चुनाव से पहले बढ़ती मांग का फायदा उठाने की कोशिश

एसपी देहात ने बताया कि पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण गिरोह कच्ची शराब की बढ़ती मांग को भुनाने की फिराक में था। इसके लिए यूरिया और पानी मिलाकर जहरीली शराब को बड़ी मात्रा में तैयार किया जा रहा था। मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया, दो ड्रमों में अवैध कच्ची शराब बरामद की है। यह शराब यूरिया व अन्य खतरनाक रासायनिक पदार्थ मिलाकर बनाई जा रही थी। यह न केवल अवैध है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक भी है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके नेटवर्क, सप्लाई चैन तथा पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध कराने वालों की भी गहराई से जांच की जा रही है।

