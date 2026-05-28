जिस साल पैदा हुए बशीर बद्र, दो बार आया था रमजान; बकरीद पर मिली जिंदगी को शाम
Bashir Badr News: फैजाबाद में पैदा जबकि अलीगढ़ और मेरठ में काम करते हुए मशहूर शायर बने बशीर बद्र की जिंदगी की शाम बकरीद के दिन भोपाल में हो गई। 1935 में जब बशीर पैदा हुए, उस साल दो बार रमजान का त्योहार आया था।
Bashir Badr News: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए… यह नज़्म लिखने वाले मशहूर शायर पद्मश्री बशीर बद्र का भोपाल में बकरीद के दिन 91 साल की उम्र में निधन हो गया। मुसाफ़िर हैं हम भी, मुसाफ़िर हो तुम भी; किसी मोड़ पर फिर मुलाक़ात होगी… लिखकर चले गए बशीर बद्र साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 1935 में हुआ था। रोचक बात यह है कि जिस साल उनका जन्म हुआ, उस साल मुसलमानों ने एक ही वर्ष में दो-दो बार रमजान का त्योहार देखा, रोज़ा रखा और ईद-उल-फितर मनाया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के 1935 में इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 6 जनवरी 1935 को साल का पहला ईद पड़ा, और फिर 27 दिसंबर, 1935 को उसी साल दूसरी बार ईद मनाई गई।
आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के फैजाबाद में 15 फरवरी 1935 को बशीर बद्र का जन्म हुआ था। उनका गांव आज के आंबेडकर नगर जिला में आता है। शुरुआती पढ़ाई के दौरान ही बशीर बद्र शेर और गजल लिखने लगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए, एमए और पीएचडी करने के बाद बद्र को वहीं पढ़ाने की नौकरी भी मिल गई। बाद में वो मेरठ कॉलेज चले गए और वहां लगभग 17 सालों तक अध्यापन किया। हिन्दी, ऊर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य की गहरी जानकारी रखने वाले बशीर बद्र की शेर और गजल को अलीगढ़ और मेरठ में नौकरी के दौरान ही शोहरत मिली गई थी। देश और विदेश में सरकार और संगठन से उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार हासिल हुए। उनके बेटे नुसरत बद्र फिल्मों में गीत लिखते थे, जिनका 2020 में निधन हो गया।
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मेरठ में पढ़ा रहे बशीर बद्र का घर और घर पर मौजूद शेर-गजल की सारी पांडुलिपि वगैरह 1987 की हिंसा में जला दी गई। उसके बाद बशीर बद्र भोपाल शिफ्ट हो गए। राहत इंदौरी जैसे साथियों ने हौसला दिया तो भोपाल में उनकी नई दुनिया बस गई। पिछले कई साल से वो डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे थे, जिसमें लोगों की यादाश्त कमजोर होती जाती है। साहित्य में रुचि रखने वाले निर्देशक विशाल भारद्वाज उनके बड़े फैन रहे हैं। भोपाल में जब उनके प्रशंसक या परिचित मिलने जाते थे, तो अपना ही शेर सुनकर वो हाव-भाव से दाद देते थे।
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बशीर बद्र की शेर और गजल की लोकप्रियता और प्रासंगिकता फिल्म, गजल गायन और राजनीति में रही है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके शेर का इस्तेमाल करते रहे हैं। 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टी ने जब शिमला समझौता किया, तब भुट्टो ने बशीर की शेर- दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे; जब कभी हम दोस्त हो जाएँ, तो शर्मिंदा न हों का जिक्र किया था। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए… शेर से ही प्रेरणा लेकर विविध भारती ने अपने एक कार्यक्रम का नाम- उजाले अपनी यादों के.. रखा था।
मेरठ हिंसा ने उनके जीवन पर बहुत गहरा असर छोड़ा था और उनकी रचनाओं में उसकी कसक रह-रहकर दिखती थी। मसलन-
लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में
सात संदूकों में भर कर दफ्न कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत
बशीर बद्र के एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर उनके इंतकाल के बाद इस शेर के साथ ट्वीट के जरिए उन्हें परिवार ने अलविदा कहा है।
मैं ख़ुदा का नाम ले कर पी रहा हूँ दोस्तो, ज़हर भी इस में अगर होगा, दवा हो जाएगा
सब उसी के हैं, हवा ख़ुशबू ज़मीन ओ आसमाँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा उस को पता हो जाएगा
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