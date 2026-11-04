अखिलेश यादव के स्वागत में जेबें खाली, किसी की नगदी गायब, किसी का एटीएम और क्रेडिट कार्ड
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के वाराणसी दौरे के दौरान उमड़ी भीड़ में जेब कतरों का गिरोह भी सक्रिय रहा। कई लोगों की जेबें खाली हो गईं। किसी की नगदी गायब हो गई तो किसी का एटीएम और क्रेडिट कार्ड गायब हो गया।
बाबतपुर (वाराणसी) निज संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत और विदाई में कई लोगों की जेबें खाली हो गईं। किसी के जेब से पूरी नगदी गायब हो गई तो किसी का एटीएम और क्रेडिट कार्ड उड़ा दिया गया। एक साथ कई लोगों के साथ हुई घटना के बाद अफरातफरी की स्थिति देखी गई। घटना वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट की है। अखिलेश यादव वाराणसी में सपा नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे।
अखिलेश यादव के स्वागत और विदाई के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे थे। इसी दौरान भीड़भाड़ के बीच कुछ कार्यकर्ताओं की जेब से रुपये, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और अन्य जरूरी कागजात गायब होने का पता चला। एक के बाद एक कई नेताओं कार्यकर्ताओं की जेबें खाली होने की बात चली तो वह लोग संतुष्ट नजर आए जिनकी जेबें कटने से बच गईं। माना जा रहा है कि भीड़ में जेब कतरों का पूरा गिरोह ही घुस गया था।
एक समय तो ऐसा आया जब सपा नेता-कार्यकर्ता एक दूसरे का हाल-चाल लेने की जगह जेब कटने की ही बातें करते दिखाई दिए। एक कार्यकर्ता ने बताया कि उसकी जेब से 11 हजार रुपये गायब हो गए। दूसरे कार्यकर्ता ने 4,500 रुपये चोरी होने की बात कही। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं ने एटीएम-क्रेडिट और आधार कार्ड सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब होने की बात कही।
बाहरी ठेकेदारों के हवाले बनारस
इस दौरान मी़डिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला किया। सर्किल रेट नहीं बढ़ाने पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया। कहा कि वे गरीबों की जमीन लेना चाहते हैं, लेकिन वाजिब मूल्य नहीं देना चाहते। सपा अध्यक्ष ने स्थानीय कारोबारियों और नाविकों का मुद्दा भी उठाया। कहा, सुना है कि बनारस को बाहर के ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है।
भाजपा जाएगी तभी बनारस मुस्कुराएगा
अखिलेश ने सवाल उठाया कि यदि काशी में मेट्रो का निर्माण हुआ होता तो दालमंडी के लोगों के साथ अन्याय करने की जरूरत नहीं पड़ती। आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार विकास परियोजनाओं के नाम पर प्रभावित लोगों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। बोले कि भाजपा जाएगी तभी बनारस मुस्कुराएगा।
वरुणा के सुंदरीकरण का किया वादा
अखिलेश ने काशी के विकास को लेकर कई वादे भी किए। उन्होंने वरुणा को पूजनीय बताया। कहा कि सपा सरकार में वरुणा के सुंदरीकरण की दिशा में काम शुरू हुआ था। सरकार बनने पर इसे विकसित किया जाएगा। वरुणा कॉरिडोर साबरमती रिवर फ्रंट से बेहतर बनाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।