बागपत में शिकारियों को अनोखी सजा; कान पकड़कर 'मुर्गा' बनाया, 7 शिकारी अरेस्ट
बागपत में वन विभाग ने वन्यजीवों के अवैध शिकार व तस्करी में लिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से जंगली बिल्ली, सियार के 3-3 शव और एक जल मुर्गी समेत कई शव, जाल, रस्सियां व हथियार बरामद हुए। सभी आरोपियों को कान पकड़कर मुर्गा बनाकर सजा दी गई।
यूपी के बागपत जिले में वन विभाग ने वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह लंबे समय से जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में सक्रिय था और संगठित रूप से वन्यजीवों का शिकार कर उनके शवों की तस्करी करता था। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। लेकिन इन शिकारियों को अनोखी सजा दी गई। जब कान पकड़कर 'मुर्गा' बने।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान खन्ना नाथ, दुलीचंद, साजन नाथ, बाली नाथ, विकास, अर्जुन और रोहन कुमार के रूप में हुई है। सभी आरोपी हरियाणा के सोनीपत जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी बागपत जिले के जंगलों और वन क्षेत्रों में अवैध रूप से जानवरों का शिकार करते थे और बाद में उनके शवों को हरियाणा के सोनीपत जिले में ले जाकर बेचने या तस्करी करने का काम करते थे।
अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कई वन्यजीवों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें जंगली बिल्ली, सियार और एक जल मुर्गी के शव शामिल है। इसके साथ ही शिकार में इस्तेमाल जाल, रस्सियां और धारदार हथियार भी जब्त किए गए हैं, जिससे यह साफ होता है कि आरोपी योजनाबद्ध तरीके से शिकार की वारदातों को अंजाम देते थे।
प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) विनोद कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्हें जल्द ही अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। डीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जंगलों में निगरानी और गश्त को और अधिक बढ़ाया जाएगा, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।