Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPoachers in Baghpat were punished in a unique way 7 were arrested after being forced to stand like cocks by their ear
बागपत में शिकारियों को अनोखी सजा; कान पकड़कर 'मुर्गा' बनाया, 7 शिकारी अरेस्ट

बागपत में शिकारियों को अनोखी सजा; कान पकड़कर 'मुर्गा' बनाया, 7 शिकारी अरेस्ट

संक्षेप:

बागपत में वन विभाग ने वन्यजीवों के अवैध शिकार व तस्करी में लिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से जंगली बिल्ली, सियार के 3-3 शव और एक जल मुर्गी समेत कई शव, जाल, रस्सियां व हथियार बरामद हुए। सभी आरोपियों को कान पकड़कर मुर्गा बनाकर सजा दी गई।

Feb 02, 2026 03:05 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, बागपत
share Share
Follow Us on

यूपी के बागपत जिले में वन विभाग ने वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह लंबे समय से जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में सक्रिय था और संगठित रूप से वन्यजीवों का शिकार कर उनके शवों की तस्करी करता था। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। लेकिन इन शिकारियों को अनोखी सजा दी गई। जब कान पकड़कर 'मुर्गा' बने।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान खन्ना नाथ, दुलीचंद, साजन नाथ, बाली नाथ, विकास, अर्जुन और रोहन कुमार के रूप में हुई है। सभी आरोपी हरियाणा के सोनीपत जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी बागपत जिले के जंगलों और वन क्षेत्रों में अवैध रूप से जानवरों का शिकार करते थे और बाद में उनके शवों को हरियाणा के सोनीपत जिले में ले जाकर बेचने या तस्करी करने का काम करते थे।

ये भी पढ़ें:श्रद्धालुओं के बीच घुसा सांड, मचा हड़कंप; वाराणसी में रविदास जयंती पर लापरवाही
ये भी पढ़ें:बिना धांय-धांय 50 हजार का इनामी गैंगस्टर आकाश यादव गिरफ्तार, STF ने गोंडा पकड़ा

अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कई वन्यजीवों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें जंगली बिल्ली, सियार और एक जल मुर्गी के शव शामिल है। इसके साथ ही शिकार में इस्तेमाल जाल, रस्सियां और धारदार हथियार भी जब्त किए गए हैं, जिससे यह साफ होता है कि आरोपी योजनाबद्ध तरीके से शिकार की वारदातों को अंजाम देते थे।

प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) विनोद कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्हें जल्द ही अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। डीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जंगलों में निगरानी और गश्त को और अधिक बढ़ाया जाएगा, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।