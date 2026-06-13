राम मंदिर चढ़ावे पर मचे घमासान के बीच PMO की एंट्री, ट्रस्ट के पास पहुंचा लेटर, बंद कमरे में हुई मीटिंग
अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर मचे घमासान के बीच पीएमओ ने एंट्री ले ली है। पीएमओ ने ट्रस्ट को एक लेटर भेजा है। जिसके बाद नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय के बीच बंद कमरे में मीटिंग हुई।
Ram Mandir News: राममंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पीएमओ के निर्देश का पत्र सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद विभिन्न मुद्दों पर दोनों की बैठक बंद कमरे में हुई। इसी दौरान भाजपा के एक प्रभावशाली पदाधिकारी से महासचिव की काफी देर वार्ता चली।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मौन से राम मन्दिर में चढ़ावे की धनराशि में कथित हेराफेरी मामले में शंका का समाधान नहीं हो रहा है। इससे तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा था कि इस बार भवन निर्माण समिति की बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकरियों पर लगे आरोपों पर भी चर्चा होगी। इसमें ट्रस्ट कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी और संघ की ओर से राम मंदिर के पालक नियुक्त भैया जी जोशी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन शनिवार को सभी प्रकार की संभावनाओं पर विराम लग गया। भवन निर्माण समिति की बैठक पहले की तरह हुई। इसमें निर्माण से संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी रही। चर्चा है कि बैठक खत्म होने के बाद भवन निर्माण समिति अध्यक्ष और ट्रस्ट के महासचिव के बीच बंद कमरे में काफी देर वार्ता हुई है। जिसे चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है।
चंपत राय की तबीयत खराब
शनिवार दोपहर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोलकाता रवाना हो गए। उनके शिष्य जानकी दास ने बताया कि वे एक धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हैं। वह पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से भी भेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तबीयत दो दिनों से खराब है। जानकार बताते हैं कि वह सर्दी, जुखाम, बुखार और शुगर की समस्या से ग्रसित हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। बावजूद इसके वह भवन निर्माण समिति की बैठक में कुछ देर के लिए शामिल हुए।
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन
योगी सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। यह दल तीर्थ क्षेत्र में दानपात्रों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की जांच कर शासन को अपनी रिपोर्ट देगा। लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज किरण एस. तथा विशेष सचिव (वित्त) नील रतन कुमार को एसआईटी का सदस्य बनाया गया है। गौरतलब है कि अयोध्या स्थित तीर्थ क्षेत्र में दान पात्रों को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को गंभीरता से लेते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विशेष जांच दल गठित किए जाने का अनुरोध किया था। ट्रस्ट के अनुसार, अफवाहों पर रोक लगाने और मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए इसकी गहन जांच आवश्यक है। यह तीर्थ क्षेत्र की छवि और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की गहरी साजिश है, जिसका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।