वाराणसी में भारत-मॉरीशस रिश्तों को ऊंचाई देंगे पीएम, मोदी और नवीनचंद्र रामगुलाम की बैठक तय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी भारत-मॉरीशस के रिश्तों को नई ऊंचाई देंगे। वैश्विक टैरिफ वॉर के बीच दोनों प्रधानमंत्रियों की वाराणसी में बैठक होगी। 11 सितम्बर को होने वाली बैठक पर गुरुवार को मुहर लग गई।

Yogesh Yadav वाराणसी, विशेष संवाददाताThu, 28 Aug 2025 11:41 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितम्बर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भारत-मॉरीशस के रिश्तों को नई ऊंचाई देंगे। मोदी यहां मॉरीशस प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जिसमें दोनों देशों के बीच पारम्परिक रिश्तों को मजबूत करने के साथ ही आर्थिक और पर्यटन के मुद्दों पर निर्णय भी लिए जा सकते हैं।

वैश्विक टैरिफ वॉर के बीच दोनों प्रधानमंत्री की यह बैठक अहम है। अमेरिका द्वारा हाल ही में 50 फीसदी टैरिफ थोपने के बाद प्रधानमंत्री का बनारस में राष्ट्रीय नीति पर चर्चा करना विश्व को संदेश देने का प्रयास है। मोदी लगातार अपने रिश्ते एशिया सहित यूरोपीय देशों में मजबूत करने में जुटे हैं। उसी क्रम में यह बैठक प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री का 11 सितम्बर को ढाई से तीन घंटे का दौरा लगभग तय हो गया है। वे केवल मॉरीशस प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने आ रहे हैं। मोदी, प्रधानमंत्री नवीनचंद्र के बीच स्वदेशी उत्पादों की मार्केटिंग भी करेंगे। इसके लिए ताज होटल में वाराणसी सहित पूरे प्रदेश के जीआई और ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री इन उत्पादों को अपनी अर्थ व्यवस्था को रीढ़ मानते हैं और इनको मजबूत करने का उन्होंने काशी से ही आह्वान किया है।

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री का आगमन दोपहर में होगा। वे केवल ताज होटल में आयोजित बैठक में शामिल होने के बाद बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली लौट जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक की तैयारियों को गति देने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आ रहे हैं। वे यहां बैठक में प्रधानमंत्री के स्वागत सहित अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेंगे।

इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा खुद करा चुके हैं। जापान की तरफ से तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत काशी को कई उपहार भी मिल चुके हैं। एक बार फिर एक राष्ट्राध्यक्ष को अपनी काशी लेकर पीएम मोदी आ रहे हैं।

