Hindi NewsUP Newspm narendra modi will hoist religious flag on top sri ram temple today rss chief mohan bhagwat cm yogi will also present
राम मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजा फहराएंगे पीएम मोदी, संघ प्रमुख और CM योगी भी रहेंगे मौजूद

राम मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजा फहराएंगे पीएम मोदी, संघ प्रमुख और CM योगी भी रहेंगे मौजूद

Tue, 25 Nov 2025 05:40 AM

संक्षेप:

श्रीरामजन्म भूमि मंदिर के भव्य निर्माण की पूर्णता की औपचारिक घोषणा भी 25 नवम्बर को धर्म ध्वज फहराने के साथ ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य शिखर समेत सात मंदिरों के शिखरों पर धर्म ध्वज फहरायेंगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और CM योगी समेत हजारों गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे।

Tue, 25 Nov 2025 05:40 AMAjay Singh विधि सिंह, अयोध्या
Ram Mandir Dhwajarohan : भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या मंगलवार को एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनेगी। 22 जनवरी,वर्ष 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के एक साल 10 महीने बाद 25 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्रीराम जन्मभूमि के मुख्य शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहरायेंगे। इसके साथ ही राममंदिर की पूर्णता का संदेश भी अयोध्या से पूरे देश को जाएगा। विवाहपंचमी पर होने वाले इस विशाल भव्य आयोजन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या ध्वजारोहण के लिए सजधज कर तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार को एक-एक तैयारियों को खुद देखा और आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए।

मंदिर में ध्वजारोहण के इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए अयोध्यावासी भी बहुत उत्साहित हैं। यहां के साधु संत इसे केवल धार्मिक दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं बल्कि इसे अयोध्यावासियों के लिए गौरवभरा पल भी बता रहे हैं। श्रीरामजन्म भूमि मंदिर के भव्य निर्माण की पूर्णता की औपचारिक घोषणा भी 25 नवम्बर को धर्म ध्वज फहराने के साथ ही होगी। प्रधानमंत्री मुख्य शिखर समेत सात मंदिरों के शिखरों पर धर्म ध्वज फहरायेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत हजारों गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के रहने तक आम श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति नहीं रहेगी।

विवाह पंचमी की राम बारात भी ऐतिहासिक हो जाएगी

25 नवम्बर को ही विवाह पंचमी भी है। इस दिन राम बारात निकलती है जिसे देखने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। यही वजह है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री के धर्म ध्वज कार्यक्रम को लेकर प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। हालांकि राम बारात का समय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद रख दिया गया है इससे पुलिस प्रशासन को राहत मिली है। इसमें शामिल होने के लिए मठों,होटलों और धर्मशालाओं में सैकड़ों लोग ठहरे हैं। इन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद ही निकलने की इजाजत होगी।

पांच सौ कुंतल फूलों से रोड-चौराहे सजाए गए

रामनगरी दुल्हन सरीखी दिख रही है। सड़कें और चौराहे सज गए हैं। अयोध्या के प्रमुख मार्ग फूलों के गुलदस्ता बन गए हैं। खूबसूरत गुलों से पूरी रामनगरी गुलजार है। सड़कों पर पेड़ और पौधे इस तरह से सजा दिए गए हैं, जैसे राम राज्य की स्थापना का उत्सव मनाया जा रहा हो।

अयोध्या की सड़क और चौराहे रामधुन में मगन है। देश और दुनिया में करोड़ों रामभक्त मंगलवार की उस ऐतिहासिक घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि पर बनकर तैयार भव्य , दिव्य और आकर्षक राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। रामनगरी को सजाने के लिए नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार के निर्देशन और महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी के नेतृत्व में पूरी रामनगरी गुलजार हो गई है। नगर निगम द्वारा 500 क्विंटल से अधिक फूलों से रामपथ सजा दिया गया है। साकेत महाविद्यालय से लेकर लता चौक तक के डिवाइडर पर फूल मालाओं से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और राममंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने और विश्व पटल पर अयोध्या की गरिमा की अमिट छाप छोड़ती सजावट की गई है। इसके अलावा मार्गों पर 3000 से अधिक फूलों के गमले रखे गए हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
