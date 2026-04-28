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PM Modi in Varanasi LIVE: काशी में मोदी का स्वागत, महिला सम्मेलन स्थल पर जुटने लगी भारी भीड़

PM Narendra Modi Varanasi Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के प्रवास पर मंगलवार को काशी पहुंच गए हैं। यहां 6,332 करोड़ रुपये की 163 परियोजनाओं की सौगात देंगे। वह बरेका इंटर कॉलेज मैदान में जनआक्रोश महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे।

PM Modi in Varanasi LIVE: काशी में मोदी का स्वागत, महिला सम्मेलन स्थल पर जुटने लगी भारी भीड़

PM Modi in Varanasi LIVE

Deep Pandey| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 28 Apr 2026 02:33 PM IST
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PM Narendra Modi Varanasi Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के प्रवास पर मंगलवार को काशी पहुंच गए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद नरेंद्र बरेका के लिए रवाना हुए। यहां 6,332 करोड़ रुपये की 163 परियोजनाओं की सौगात देंगे। मंच से बनारस-पुणे और अयोध्या-मुंबई दो नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी बरेका इंटर कॉलेज मैदान में जनआक्रोश महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे।

28 Apr 2026, 02:29:57 PM IST

महिला सम्मेलन के लिए भारी भीड़ जुटने लगी

महिला सम्मेलन के लिए भारी भीड़ जुटने लगी है। माना जा रहा है कि काशी में यह महिलाओं का अब तक का सबसे बड़ा जुटान होगा। यहां तक इस सम्मेलन की कमान महिलाएं ही संभाल रही हैं।

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28 Apr 2026, 02:16:27 PM IST

काशी पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत

प्रधानमंत्री मोदी काशी दौरे पर पहुंचे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी रहे। इसके बाद पीएम मोदी हेलिकॉप्टर से बरेका के लिए रवाना हुए।

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28 Apr 2026, 02:10:31 PM IST

राज्यपाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे अगवानी

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मोदी दोपहर करीब डेढ़ बजे सिक्किम से बाबतपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। यहां उनकी अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य व बृजेश पाठक करेंगे। मोदी का दो दिन में 20 घंटे का प्रवास होगा। 29 को वह बरेका से विश्वनाथ मंदिर तक करीब 15 किमी की यात्रा कर लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। यहां से हरदोई रवाना होंगे।

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