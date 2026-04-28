PM Modi in Varanasi LIVE: काशी में मोदी का स्वागत, महिला सम्मेलन स्थल पर जुटने लगी भारी भीड़

PM Modi in Varanasi LIVE

Tue, 28 Apr 2026 02:33 PM IST

PM Narendra Modi Varanasi Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के प्रवास पर मंगलवार को काशी पहुंच गए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद नरेंद्र बरेका के लिए रवाना हुए। यहां 6,332 करोड़ रुपये की 163 परियोजनाओं की सौगात देंगे। मंच से बनारस-पुणे और अयोध्या-मुंबई दो नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी बरेका इंटर कॉलेज मैदान में जनआक्रोश महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे।

28 Apr 2026, 02:29:57 PM IST महिला सम्मेलन के लिए भारी भीड़ जुटने लगी महिला सम्मेलन के लिए भारी भीड़ जुटने लगी है। माना जा रहा है कि काशी में यह महिलाओं का अब तक का सबसे बड़ा जुटान होगा। यहां तक इस सम्मेलन की कमान महिलाएं ही संभाल रही हैं।

28 Apr 2026, 02:16:27 PM IST काशी पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत प्रधानमंत्री मोदी काशी दौरे पर पहुंचे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी रहे। इसके बाद पीएम मोदी हेलिकॉप्टर से बरेका के लिए रवाना हुए।