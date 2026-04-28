PM Modi in Varanasi LIVE: काशी में मोदी का स्वागत, महिला सम्मेलन स्थल पर जुटने लगी भारी भीड़

महिला सम्मेलन के लिए भारी भीड़ जुटने लगी
महिला सम्मेलन के लिए भारी भीड़ जुटने लगी है। माना जा रहा है कि काशी में यह महिलाओं का अब तक का सबसे बड़ा जुटान होगा। यहां तक इस सम्मेलन की कमान महिलाएं ही संभाल रही हैं।
PM Modi in Varanasi LIVE
PM Narendra Modi Varanasi Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के प्रवास पर मंगलवार को काशी पहुंच गए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद नरेंद्र बरेका के लिए रवाना हुए। यहां 6,332 करोड़ रुपये की 163 परियोजनाओं की सौगात देंगे। मंच से बनारस-पुणे और अयोध्या-मुंबई दो नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी बरेका इंटर कॉलेज मैदान में जनआक्रोश महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे।
महिला सम्मेलन के लिए भारी भीड़ जुटने लगी
महिला सम्मेलन के लिए भारी भीड़ जुटने लगी है। माना जा रहा है कि काशी में यह महिलाओं का अब तक का सबसे बड़ा जुटान होगा। यहां तक इस सम्मेलन की कमान महिलाएं ही संभाल रही हैं।
काशी पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत
प्रधानमंत्री मोदी काशी दौरे पर पहुंचे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी रहे। इसके बाद पीएम मोदी हेलिकॉप्टर से बरेका के लिए रवाना हुए।
राज्यपाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे अगवानी
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मोदी दोपहर करीब डेढ़ बजे सिक्किम से बाबतपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। यहां उनकी अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य व बृजेश पाठक करेंगे। मोदी का दो दिन में 20 घंटे का प्रवास होगा। 29 को वह बरेका से विश्वनाथ मंदिर तक करीब 15 किमी की यात्रा कर लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। यहां से हरदोई रवाना होंगे।
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