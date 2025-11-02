पीएम मोदी आएंगे बनारस, काशी से देंगे तीन वंदे भारत की सौगात; देखें ट्रेन शेड्यूल

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। वह अपने संसदीय क्षेत्र से तीन वंदेभारत ट्रेनों की सौगात देंगे। बरेका स्थित गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद आठ नवंबर की सुबह वह दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। वह अपने संसदीय क्षेत्र से तीन वंदेभारत ट्रेनों की सौगात देंगे। बरेका स्थित गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद आठ नवंबर की सुबह वह दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। पीएमओ ने शनिवार को उनके आगमन और प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी जिला प्रशासन को भेज दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राथमिक सूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री बिहार में जनसभा को संबोधित करने के बाद शाम करीब पांच बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद वह सेना के हेलीकॉप्टर से बरेका स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां अल्प विश्राम के बाद शाम तकरीबन साढ़े सात बजे बनारस स्टेशन पहुंचेंगे और बनारस से खजुराहो के बीच चलने वाली वंदेभारत को रवाना करेंगे।

वहीं, फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली दो अन्य ट्रेनों का भी वर्चुअल शुभारम्भ करेंगे। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के भी शामिल होने की संभावना है। डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावित दो दिवसीय दौरे में वंदेभारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रात्रिप्रवास के बाद वह अगले दिन सुबह बिहार के लिए रवाना होंगे।

वाराणसी से खजुराहो का सफर होगा आसान वाराणसी से खजुराहो (मध्य प्रदेश) के लिए सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदेभारत चलेगी। सात नवंबर की शाम बनारस स्टेशन से यह गाड़ी उद्घाटन स्पेशल बनकर रवाना होगी। खास बात यह है कि यह वाराणसी से चलने या गुजरने वाली आठवीं वंदेभारत एक्सप्रेस होगी।

वाराणसी और खजुराहो के बीच बहुप्रतीक्षित वंदेभारत एक्सप्रेस का शेड्यूल शुक्रवार की रात रेलवे मंत्रालय ने जारी कर दिया। प्रारम्भिक सूचना के अनुसार सात नवंबर को शाम 7:25 बजे बनारस स्टेशन से वाराणसी-खजुराहो वंदेभारत एक्सप्रेस रवाना होगी। सप्ताह में (गुरुवार को छोड़कर) को छह दिन इस ट्रेन का संचालन होगा। इसमें एक ईसी और सात सीसी कोच को मिलाकर आठ कोच होंगे।

समय सारिणी और स्टेशनों पर ठहराव रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेन नं. 26422 वाराणसी-खजुराहो वंदेभारत एक्सप्रेस का परिचालन वाराणसी जंक्शन (कैंट) से होगा। यह सुबह 5:25 बजे कैंट स्टेशन से चलेगी। विंध्याचल स्टेशन पर सुबह 6:55, प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर सुबह 8:00 बजे, चित्रकूट सुबह 10.05 पहुंचेगी। बांदा स्टेशन 11:08 बजे, महोबा दोपहर 12:08 बजे और दिन 1:10 बजे खजुराहो पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 26421 खजुराहो से दिन तीन बजे प्रस्थान चलेगी।