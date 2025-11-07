वाराणसी में पीएम मोदी के आने की तैयारी, बनारस स्टेशन और बरेका में कड़ी निगरानी

संक्षेप: यूपी के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बरेका परिसर और बनारस रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील है। यहां हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सर्विलांस कैमरे से लगातार निगरानी हो रही है।

यूपी के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बरेका परिसर और बनारस रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील है। यहां हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सर्विलांस कैमरे से लगातार निगरानी हो रही है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने गुरुवार को कैंप कार्यालय एवं पुलिसलाइन स्थित हाल में ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन एवं प्रस्थान के रूट, रात्रि प्रवास स्थल, बनारस स्टेशन पर कार्यक्रम स्थल नो फ्लाई जोन घोषित हैं।

सीपी ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन एवं प्रोटोकॉल के अनुपालन से संबंधित निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए आंतरिक, मध्य एवं बाह्य सुरक्षा घेरा है। कार्यक्रम स्थल एवं मार्ग में भीड़ नियंत्रण के उचित प्रबंधन, कार्यक्रम स्थल पर प्रॉपर चेकिंग के बाद प्रवेश को लेकर निर्देश दिए।

कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्रों एवं वीवीआईपी मार्ग पर रूफ टॉप ड्यूटी, कंट्रोल रूप से निगरानी के निर्देश दिए। भीड़ नियंत्रण के लिए रस्सों का प्रयोग करने को कहा। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) तरुण गाबा, अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय) शिवहरि मीणा, अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी शामिल रहे।