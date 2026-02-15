मेरठ आ रहे पीएम मोदी करेंगे एक लाख लोगों को संबोधित, 10 मिनट मेट्रो का सफर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ आ रहे हैं। रैपिड रेल के अगले चरण के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

भलेही जनसभा का केंद्र मेरठ होगा, लेकिन इसमें आसपास के पांच जिलों से भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। माना जा रहा है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में लगभग एक लाख लोग शामिल होंगे। इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री न केवल विकास कार्यों की सौगात देंगे, बल्कि क्षेत्र के लोगों से सीधा संवाद भी करेंगे। 2027 का शंखनाद करेंगे। 36 ब्लॉकों में जनसभा स्थल और लोगों के पहुंचने के इंतजाम किए जा रहे हैं।

डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक डीएम डा.वीके सिंह ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर शनिवार को विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि भले ही यह रैपिड, मेट्रो और हवाई मार्ग का दौरा है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस दौरे में शहर का हवाई जायजा लेंगे।

आज जनप्रतिनिधियों के साथ होगी बैठक प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर डीएम, एसएसपी रविवार को सर्किट हाउस में सांसद, विधायक, एमएलसी, मेयर समेत सभी प्रमुख जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।

करीब 10 मिनट ही नमो भारत से यात्रा करेंगे पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेरठ दौरे के कार्यक्रम में लगातार फेरबदल हो रहा है। शनिवार की रात यह सूचना हुई है कि अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करीब 10 मिनट ही नमो भारत/मेट्रो से सफर करेंगे। संभावना है कि यह सफर शताब्दीनगर स्टेशन से मेरठ साउथ के बीच ही होगी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधिकारिक कार्यक्रम का इंतजार है। शनिवार को उच्च स्तर पर विचार-विमर्श में यह जानकारी हुई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वायु सेना के हेलीकॉप्टर से सीधे मोहकमपुर आएंगे। प्रधानमंत्री के साथ नमो भारत/मेट्रो में राज्यपाल और मुख्यमंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अब 19 से 21 के बीच मुख्यमंत्री के मेरठ आने की संभावना जताई जा रही है।