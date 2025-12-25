वे खुद बड़ा दिखने के लिए छोटी करते रहे दूसरों की लकीर, कांग्रेस-सपा पर बरसे पीएम मोदी

संक्षेप: पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले हर योजना में, किताबों में और हर शहर में एक ही परिवार का गौरवगान किया जाता था। हर अच्छे काम को एक ही परिवार से जोड़ने की सोच रहती थी। सड़क हो या मूर्तियां एक ही परिवार के लोगों की थीं। भाजपा ने देश को एक परिवार पर केंद्रित राजनीति से बाहर निकाला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101 वीं जयंती के मौके पर गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने दोनों पार्टियों पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने खुद को बड़ा दिखाने के लिए हमेशा दूसरों की लकीर को छोटा किया। दरअसल, परिवारवादी राजनीति हमेशा असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होती है इसलिए ऐसा करना उनकी मजबूरी है। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले देश की हर योजना में, किताबों में और हर शहर में एक ही परिवार का गौरवगान किया जाता था। हर अच्छे काम को एक ही परिवार से जोड़ने की सोच रहती थी। सड़क हो या मूर्तियां एक ही परिवार के लोगों की थीं। भाजपा ने देश को एक परिवार पर केंद्रित राजनीति से बाहर निकाला।

पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाएं अब कई जगहों पर लगी हुई हैं। दिल्ली के शाही परिवार ने आंबेडकर के योगदान को मिटाने का पाप किया। समाजवादी पार्टी ने यही काम उत्तर प्रदेश में किया। सपा और कांग्रेस के लोगों ने डॉ.भीमराव आंबेडकर की विरासत को मिटाने का पाप किया और उनका अपमान किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भाजपा को अछूत माना गया। जबकि हमारी सरकार ने कांग्रेस नेता रहे और पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को भारत रत्न देकर सम्मानित किया। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया। हमारे संस्कार किसी का अपमान करने के नहीं हैं। हमने सभी को सम्मान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज यूपी की पहचान बदल रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी कहा कि उन्होंने देश को निर्णायक दिशा दी। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने ‘दो विधान, दो निशान और दो प्रधान’ की व्यवस्था को सिरे से खारिज किया था, जो आज़ादी के बाद भी जम्मू-कश्मीर में लागू थी और भारत की अखंडता के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के शुरुआती उद्योग मंत्रियों में से थे और उन्होंने देश को पहली औद्योगिक नीति दी। भारत में औद्योगीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव उसी दौर में रखी गई थी, जिसे आज नई ऊंचाई दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति का असली पैमाना विकास के आंकड़े नहीं बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान है।