PM Modi live: मोदी की अगवानी को लखनऊ तैयार, अटल जी की मूर्ति का करेंगे अनावरण

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लखनऊ आ रहे हैं। उनकी अगवानी को राजधानी पूरी तरह तैयार है। पीएम मोदी करीब दो घंटे रहेंगे और देश को राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात देंगे। प्रेरणा स्थल का लोकार्पण और अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल की मूर्तियों का अनावरण करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर देश को राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात देंगे। इस दौरान यहां बनी तीन विभूतियों अटल बिहारी वापजेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीन दयाल उपाध्याय की कांस्य की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण भी करेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर एक घंटा 55 मिनट रहेंगे। लोकार्पण और अनावरण के बाद कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यहां पर तीनों विभूतियों के संस्मरणों को संजोने के लिए यहां म्यूजियम भी बनाया गया है। पीएम मोदी इस म्यूजियम का निरीक्षण भी करेंगे। प्रेरणा स्थल ऐसी जगह बनाया गया है जहां कभी कूड़े का ढेर था। लोग यहां आने से भी कतराते थे और रास्ता बदलकर निकलते थे। पीएम के आगमन को देखते हुए पूरा शहर हाई अलर्ट पर है। प्रेरणा स्थल पर ही प्रधानमंत्री सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से उतरेंगे।

230 करोड़ से बना है प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में विकसित भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल लगभग 230 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। यह स्थल न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि भारतीय राजनीति व राष्ट्रनिर्माण को दिशा देने वाली महान विभूतियों को समर्पित एक प्रेरणा केंद्र भी है।लोकार्पण समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। करीब 1.25 लाख कुर्सियां लगाई गई हैं, ताकि लोग बैठकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुन सकें।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपीजी, खुफिया विभाग और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी पिछले तीन दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और हर बिंदु पर बारीकी से जांच-पड़ताल की जा रही है।