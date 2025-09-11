पीएम मोदी आज आएंगे वाराणसी, 6 घंटे काशी के कई रास्ते बंद, देखें कहां-कहां रूट डायवर्ट

यूपी के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को देखते हुए गुरुवार सुबह 9 से दिन में 3 बजे तक पुलिस लाइन से होटल ताज के रूट पर डायवर्जन रहेगा।

Thu, 11 Sep 2025 05:56 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर छह घंटे रहेगा यातायात प्रतिबंध - खजुरी तिराहा से वाहन पुलिस लाइन चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, खजुरी की तरफ डायवर्ट होंगे।

- कालीमाता मंदिर चौराहा एवं पांडेयपुर चौराहा से वाहन पुलिस लाइन नहीं जा सकेंगे, पांडेयपुर चौराहा से हुकुलगंज रोड या महाबीर मंदिर की ओर डायवर्ट होंगे।

- भोजूबीर तिराहा से अर्दली बाजार होते वाहन पुलिस लाइन की तरफ नहीं जा सकेंगे। गिलट बाजार की तरफ डायवर्ट होंगे।

- दैत्राबीर तिराहे से वाहन कचहरी की तरफ नहीं जा सकेंगे। भोजूबीर तिराहा की तरफ डायवर्ट होंगे।

- जेपी मेहता तिराहा से वाहन आंबेडकर चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे। वे सेंट्रल जेल रोड तिराहा की तरफ डायवर्ट होंगे।

- जेएचवी मॉल तिराहा से वाहन आशियाना तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे। कैंटोमेंट डायवर्ट होंगे।

- इंडिया होटल चौराहा से वाहन मिंट हाउस की तरफ नहीं जा सकेंगे। उन्हें कैंटोमेंट की तरफ मोड़ा जाएगा।

- नदेसर तिराहा से वाहन ताज होटल की तरफ नहीं जा सकेंगे। वे छावनी क्षेत्र से फुलवरिया की ओर जाएंगे।

रविदास घाट जाते समय चार घंटे की रोक - नदेसर तिराहा से वाहन ताज होटल की तरफ नहीं जा सकेंगे। इंडिया होटल की तरफ डायवर्ट होंगे।

- इंडिया होटल चौराहा से वाहन मिंट हाउस की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- जेएचवी तिराहा से वाहन आशियाना तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- जेपी मेहता से वाहन आंबेडकर चौराहा नहीं जा सकेंगे। सेंट्रल जेल रोड की तरफ मोड़े जाएंगे।

- चुंगी तिराहा से वाहन सेंट्रल जेल रोड तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- लहरतारा से वाहन मंडुवाडीह नहीं जा सकेंगे। चांदपुर या कैंट मोड़े जाएंगे।

- चांदपुर या बौलिया से मंडुवाडीह की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे।

- ककरमत्ता ओवरब्रिज के ऊपर वाहनों का आवागमन नहीं होगा।

- चितईपुर से भिखारीपुर जाने वाले वाहन अखरी अंडरपास मोड़े जाएंगे।

- रामनगर से वाहन सामने घाट पुल से होते मालवीय चौराहा नहीं जाएंगे।

- भगवानपुर मोड़ से मालवीय चौराहा और डाफी से भगवानपुर की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे।

- पद्मश्री चौराहा से अस्सी घाट और बीएचयू ट्रामा सेंटर तिराहा से वाहन नगवां, मालवीय चौराहा नहीं जाएंगे। सामनेघाट पुल डायवर्ट होंगे।

- संकटमोचन तिराहा से वाहन रविदास चौराहा नहीं जा सकेंगे। गुरुधाम चौराहा की तरफ डायवर्ट होंगे।

कल धाम और एयरपोर्ट जाते समय पाबंदी - नदेसर तिराहा से वाहन ताज होटल की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- इंडिया होटल से वाहन मिंट हाउस की तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- जेएचवी तिराहा से वाहन आशियाना तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- जेपी मेहता से वाहन को आंबेडकर चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- दैत्राबीर तिराहा से वाहन कचहरी चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- भोजूबीर से वाहन पुलिस लाइन चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- कालीमाता मंदिर एवं पांडेयपुर चौराहा से वाहन पुलिस लाइन नहीं जाएंगे। वे पांडेयपुर से हुकुलगंज या महाबीर मंदिर रोड पर डायवर्ट होंगे।

- हुकुलगंज ताड़ीखाना तिराहा से वाहन चौकाघाट चौराहा नहीं जा सकेंगे।

- अंधरापुल से चौकाघाट, मरीमाई से तेलियाबाग भी वाहन नहीं जाएंगे।

- जयसिंह चौराहा से लहुराबीर चौराहा की ओर वाहनों नहीं जा सकेंगे।

- पिपलानी कटरा से वाहन मैदागिन, लहुराबीर की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- कबीरचौरा से पिपलानी, विशेश्वरगंज से मैदागिन व गोदौलिया-मैदागिन पर भी रोक होगी।

- शिवपुर से वाहन गिलट बाजार या तरना नहीं जा सकेंगे।