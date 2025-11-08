PM Modi In Varanasi LIVE: पीएम मोदी आज देंगे चार नई वंदे भारत की सौगात, स्कूली बच्चों से करेंगे संवाद

Prime Minister Narendra Modi being greeted by chief minister Yogi Adityanath in Varanasi on Friday. (ANI PHOTO)

PM Modi In Varanasi LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उनके स्वागत में काशीवासियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा की। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार सुबह 8.10 बजे बनारस स्टेशन के प्लेटफार्म नं. आठ से चार वंदेभारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी ट्रेन में यात्रा करने वाले स्कूली बच्चों से संवाद करेंगे। उनका करीब आठ मिनट का संक्षिप्त संबोधन भी होगा।

8 Nov 2025, 07:59:21 AM IST PM Modi In Varanasi LIVE: बनारस स्टेशन से पहली बार चार वंदेभारत ट्रेन रवाना करेंगे मोदी PM Modi In Varanasi LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह बनारस स्टेशन से पहली बार चार वंदेभारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले यहां से चलने वाली कई सेमी हाईस्पीड ट्रेनों को उन्होंने वर्चुअल रवाना किया था। चार नई ट्रेनों में बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर- नई दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदेभारत एक्सप्रेस शामिल हैं।

8 Nov 2025, 07:46:57 AM IST PM Modi In Varanasi LIVE: रीशेड्यूल होकर चलाई जाएंगी कुछ ट्रेनें PM Modi In Varanasi LIVE: बनारस स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम के कारण शनिवार को कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। इनमें बनारस-देहरादून जनता एक्सप्रेस, बनारस-एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बनारस-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ और बनारस-प्रयागराज रामबाग मेमू ट्रेनों को रीशेड्यूल करने की जानकारी नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) पर दे दी गई है। नई दिल्ली-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रेगुलेट कर चलाया जाएगा। जबकि नई दिल्ली-बनारस शिवगंगा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह 6.10 बजे आएगी। बाद में सभी ट्रेनों को पूर्व निर्धारित सारिणी के तहत ही चलाया जायेगा।

8 Nov 2025, 07:38:34 AM IST PM Modi In Varanasi LIVE: जगमगा उठा बनारस, मोदी-मोदी और हर-हर-महादेव से गूंजी काशी PM Modi In Varanasi LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उनके स्वागत में काशीवासियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा की। यात्रा मार्ग पर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने मोदी का स्वागत 'मोदी- मोदी' और 'हर-हर महादेव' के घोष से किया। जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भारत माता के जयघोष से वातावरण देशभक्ति के ओतप्रोत रहा। पूरा मार्ग केसरिया और तिरंगी रोशनी से जगमगा उठा।

8 Nov 2025, 07:29:35 AM IST PM Modi In Varanasi LIVE: इन चार वंदेभारत को दिखाएंगे झंडी PM Modi In Varanasi LIVE: प्रधानमंत्री मोदी शनिवार सुबह 8.10 बजे बनारस स्टेशन के प्लेटफार्म नं. आठ से चार वंदेभारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बनारस से खजुराहो के लिए चलने वाली वंदेभारत को रवाना करेंगे। इसके बाद लखनऊ- सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और दक्षिण भारत में एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदेभारत एक्सप्रेस का भी वर्चुअल शुभारम्भ करेंगे।

8 Nov 2025, 07:24:26 AM IST PM Modi In Varanasi LIVE: परिवारजनों के भव्य स्वागत ने अभिभूत किया: मोदी PM Modi In Varanasi LIVE: पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज बिहार के कार्यक्रमों के बाद काशी आना हुआ, जहां मेरे परिवारजनों के भव्य स्वागत ने अभिभूत कर दिया। बाबा विश्वनाथ की नगरी से कल 8 नवंबर को सुबह करीब 8:15 बजे बनारस-खजुराहो रूट के साथ ही चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिलेगा। इनसे देश के कई हिस्सों में जहां लोगों का सफर ज्यादा सुगम और सुरक्षित होगा, वहीं पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।