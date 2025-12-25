पीएम मोदी का लखनऊ दौरा आज, किसान पाथ समेत इन रास्तों पर शहरभर में रूट डायवर्ट

संक्षेप: पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने लखनऊ आ रहे हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर गुरुवार को आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के कारण किसान पथ से छंदोईया की तरफ वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर गुरुवार को आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के कारण किसान पथ से छंदोईया की तरफ वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने लखनऊ आ रहे हैं। वाहनों का प्रतिबंध 24 दिसंबर की रात 12 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। इस अवधि में अन्य मार्गों पर रूट डायवर्जट किया गया। आपात स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है।

किसान पथ से छंदोईया की ओर आज नहीं जाएंगे वाहन - छंदोईया बाईपास तिराहा से कार्यक्रम स्थल/भिठौली तिराहा की तरफ सभी तरह का यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह अंधे की चौकी तिराहा, बाजनगर किसानपथ अण्डरपास से किसानपथ अथवा दुबग्गा तिराहा होकर जाएगा। तिकोनिया तिराहा से दुबग्गा तिराहा/छंदोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जाएगा। यह नहर तिराहा मोहान रोड, खुशहालगंज बाजार होते हुए खुशहालगंज किसानपथ अण्डरपास से किसानपथ होकर जाएगा।

- मलिहाबाद चौराहा से बाजनगर किसानपथ/छंदोईया की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहेगा। इस रूट के वाहन जीरो प्वाइंट मोहान रोड होकर जाएंगे। मुंजासा तिराहा से बाजनगर किसानपथ/छंदोईया की तरफ वाहन नहीं जाएंगे। ये भी जीरो प्वाइंट मोहान रोड होकर जाएंगे। बाजनगर किसानपथ अण्डरपास से छंदोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

- नया पक्कापुल तिराहा/कुड़ियाघाट तिराहा से कार्यक्रम स्थल/घैला तिराहा की तरफ बड़े/कामर्शियल वाहन/ सामान्य यातायात नहीं जाएगा। यह रूमीगेट, कोनेश्वर चौराहा, बालागंज चौराहा, दुबग्गा तिराहा होकर जाएगा। दुबग्गा तिराहे से कोई भी वाहन छंदोईया या सीतापुर बाईपास की तरफ नहीं जाएगा। यह तिकोनिया तिराहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा। नहरपुल तिराहे से कोई भी वाहन बुद्धेश्वर की तरफ नहीं जाएगा। यह जीरो पॉइंट या किसान पथ से होकर जाएगा।

बाहर रहेगा डायवर्जन 1. कानपुर से अंबेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ आदि जाने वाले भारी वाहन कानपुर, फतेहपुर, लालगंज, बछरांवा, हैदरगढ़, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए जाएंगे।

2. उन्नाव से अंबेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ आदि जाने वाले भारी वाहन उन्नाव के दही चौकी से पुरवा, मौरावा, बछरांवा, हैदरगढ़, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए जाएंगे। उन्नाव (ललऊखेड़ा) से बीघापुर लालगंज, गुरुबक्शगंज, बछरांवा से पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे होकर भी जा सकेंगे।

3. सीतापुर से गोण्डा, मनकापुर, बस्ती, संतकबीरनगर गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ आदि जाने वाले भारी वाहन चाहलारी होते हुए बहराइच से गोण्डा/बलरामपुर होकर जाएंगे।

4. हरदोई से गोण्डा, मनकापुर, बस्ती, संतकबीरनगर गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ आदि जाने वाले बसें/बड़े/भारी वाहन हरदोई से बघौली, बांगरमऊ, उन्नाव (ललऊखेडा) से बीघापुर लालगंज, गुरुबक्शगंज, बछरांवा से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए जाएंगे।

5. सुल्तानपुर रोड से गोण्डा, मनकापुर, बस्ती, संतकबीरनगर गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ आदि जाने वाली बसें/बड़े/भारी वाहन हैदरगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए जाएंगे।

6. रायबरेली रोड से गोण्डा, मनकापुर, बस्ती संतकबीरनगर गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ आदि जाने वाले वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए जाएंगे।