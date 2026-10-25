पीएम मोदी-रक्षामंत्री राजनाथ आज बनेंगे वायुसेना के शौर्य के साक्षी, एयर शो देखने आएंगे काशी
पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम आज वाराणसी में वायुसेना के शौर्य के साक्षी बनेंगे। सभी एयर शो देखने काशी आएंगे। पीएम मोदी खोचवां (मिर्जामुराद) में अरविंद कपड़ा मिल्स का उद्घाटन भी करेंगे।
वाराणसी, विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को काशी में वायुसेना के शौर्य के साक्षी बनेंगे। उनके साथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन, सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ समेत कई मंत्री रहेंगे। इससे पहले मोदी खोचवां (मिर्जामुराद) में अरविंद कपड़ा मिल्स का उद्घाटन करेंगे।
चेतक हेलीकॉप्टर पीएम पर करेगा पुष्पवर्षा
डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वायुसेना का हवाई प्रदर्शन देखने पीएम दिन में करीब एक बजे नमो घाट पहुंचेंगे। वहां चेतक हेलीकॉप्टर पुष्पवर्षा करेगा। करीब ढाई बजे वह पुलिस लाइन हेलीपैड और फिर हेलीकॉप्टर से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरेंगे।
प्रधानमंत्री ने शेयर कीं एयर शो की तस्वीरें
प्रधानमंत्री ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वाराणसी एयर शो से जुड़ी 7 तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि ‘उलटी गिनती शुरू हो गई है। कल वाराणसी में गंगा के ऊपर पंखों का रोमांच।’
प्रधानमंत्री का आज पांच घंटे होगा काशी प्रवास
भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने बताया कि प्रधानमंत्री सुबह 10.30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मिर्जामुराद में अरविंद मिल की नई इकाई के उद्घाटन, नमो घाट पर एयर शो में मौजूदगी के बाद दोपहर दो बजे वह पुलिस लाइन लौटेंगे। यहां से हेलीकाप्टर से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरेंगे। इस तरह उनका लगभग पांच घंटे तक काशी में प्रवास होगा।
जेन-जी आज प्रधानमंत्री मौदी की करेंगे अगवानी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार के आगमन पर बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर नमो घाट तक, प्रमुख चौराहों, पार्कों और सड़कों को सजाया गया है। एयरपोर्ट से पुलिस लाइन होते हुए नमो घाट तक सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के होर्डिंग-बैनर लगे हैं। भाजपा की योजना के अनुसार पुलिस लाइन में जेन-जी मोदी की अगवानी करेंगे। यहां से नमो घाट तक 12 स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ता ढोल- नगाड़ों की थाप और शंखनाद के बीच पुष्पवर्षा करेंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व प्रदेश सह प्रभारी जगदीश पटेल ने शनिवार को गुलाब बाग स्थित महानगर कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बोले, सभी पदाधिकारी अपने साथ जेन-जी को भी स्वागत के लिए लाएं। काशी क्षेत्र के प्रभारी रमेश सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने भी दिशानिर्देश दिए। जिलाध्यक्ष रामसकल पटेल ने बताया कि जिला संगठन की ओर से चार स्थानों-रेलवे पुल से पहलें, नमोघाट जाने वाली ढलान, मोड़ तथा नमोघाट स्थित सीएनजी स्टेशन के सामने प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। बैठक में एमएलसी अश्विनी त्यागी भी रहे।
नमो घाट पर मोदी संग ये भी रहेंगेः नमो घाट पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या और ब्रजेश पाठक, प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य और प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल, समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण और राज्यमंत्री संजीव कुमार गोंड, ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश सिंह राजपूत शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें