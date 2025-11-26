पीएम मोदी की बातों में शांति-विकास की बात, ध्वजारोहण के बाद क्या बोले बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी

संक्षेप: अयोध्या में ध्वजारोहण के साथ ही राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो गया है। मंगलवार को पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया और मंदिर परिसर से ही लोगों को संबोधित किया। इस दौरान बाबारी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की बातों में शांति और विकास की बाते हैं।

राममंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री के हाथों ध्वज फहराया जाना अच्छा लगा। मुझे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भाषण भी पसंद आया। पीएम मोदी के भाषण में शांति का पैगाम था, विकास की बात थी। उनका साफ कहना था कि देश में ‘सबका साथ-सबका विकास’ होना चाहिए और शांति का माहौल रहना चाहिए। यह बातें राममंदिर में धर्मध्वजारोहण कार्यक्रम में आमंत्रित किये जाने से खुश बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहीं। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में यह धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन यह पूरे देश के लिए शुभ रहा है। इससे लोगों को भी संदेश मिल गया है कि अब मंदिर पूरी तरह बन चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ध्वजारोहण कार्यक्रम से वापस आने के बाद एक चैनल से बात करते हुए अंसारी ने कहा कि राम मंदिर में ध्वजारोहण से उन्हें काफी खुशी है। हम बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे हैं। जब तक फैसला नहीं आया था तब तक ठीक था लेकिन अब मंदिर बन चुका है। कहा कि आज का दिन अयोध्या के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक शुभ दिन था। प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से ध्वजारोहण हुआ, जो बहुत अच्छी बात है।

इकबाल अंसारी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुशकिस्मती है कि मंदिर निर्माण के बाद उन्हें ध्वजारोहण करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अयोध्या भगवान की धरती है। यहां सभी खुश हैं और मिलकर रहते हैं। कभी मैंने संघर्ष किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने इसे स्वीकार किया। इतिहास पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि अभी सरकार अच्छी चल रही है और आगे भी ऐसी ही रहनी चाहिए। बोले कि उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर अयोध्या में हिन्दू-मुस्लिम एकता और सौहार्द का संदेश दिया है।

मुस्लिम समाज भी बोला, राममंदिर बनने से अयोध्या के विकास को मिली रफ्तार राममंदिर पर मंगलवार को हुए ध्वजारोहण को लेकर सम्पूर्ण अयोध्या मुदित रही। राममंदिर पर ध्वज फहराये जाने का लाइव मुस्लिम समुदाय भी अपने घरों पर बैठे हुए देखता रहा। ‘हिन्दुस्तान’ ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास हो रहा है। अयोध्या के विकास से खुश मुस्लिमों ने कहा कि आने वाले समय में अयोध्या और बेहतर दिखेगी, इसकी उम्मीद है।

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. शोएब अहमद कहते हैं कि अयोध्या का विकास तेजी से हो रहा है। चौड़ी सड़कें बनी हैं जिससे ट्रैफिक में आसानी हुई है। बड़े-बड़े अच्छे शो रूम खुले हैं। बिजली की सुविधाएं अच्छी हुई हैं। मार्केट में बैटरी रिक्शे वालों से लेकर होटल इंडस्ट्री तक को फायदा हो रहा है। अयोध्या की इकोनॉमी बढ़ी है। हम यही चाहते हैं कि साइंस, टेक्नालॉजी, खेल और अन्य सभी क्षेत्रों में अपना शहर व प्रदेश आगे बढ़े।