पीएम मोदी की काशी को दौड़ी सातवीं वंदेभारत एक्सप्रेस, अयोध्या समेत यूपी के इन जिलों में जाना आसान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बुधवार को सातवीं वंदेभारत ट्रेन मिल गई। वाराणसी से मेरठ के बीच चलने वाली इस ट्रेन से अयोध्या और राजधानी लखनऊ जाना आसान हो गया है। वाराणसी से मेरठ के लिए पहली बार सीधी ट्रेन भी मिल गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी को बुधवार को सातवीं सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदेभारत की सौगात मिली। यह वाराणसी से मेरठ सिटी जाने के लिए पहली ट्रेन भी है। मेरठ वंदेभारत पहले लखनऊ जंक्शन तक आती थी। इसे विस्तार देकर वाराणसी से अब चलाया जा रहा है। वाराणसी से मेरठ का चेयरकार का किराया 2140 रुपए है। 3765 रुपया एग्जीक्यूटिव क्लास का फेयर है।

अब तक वाराणसी कैंट स्टेशन से नई दिल्ली के लिए दो, रांची और देवघर के लिए एक-एक वंदेभारत ट्रेनें जाती हैं, जबकि पटना-अयोध्या धाम-गोमतीनगर वंदेभारत यहां से गुजरती है। वहीं, बनारस से आगरा के लिए वंदेभारत रवाना होती है। नई वंदेभारत से पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के बीच जुड़ाव बढ़ जाएगा। अब अयोध्या जाने के लिए भी दो वंदेभारत ट्रेनें हो गई हैं। इसका फायदा श्रद्धालुओं, व्यवसायियों और छात्रों को मिलेगा।

मेरठ का सफर 11.50 घंटे में वाराणसी से मेरठ सिटी तक 782.22 किमी की दूरी 11.50 घंटे में पूरी हो जाएगी। उत्तर रेलवे की समय सारिणी के अनुसार गाड़ी संख्या-22490 मेरठ सिटी-वाराणसी वंदेभारत एक्सप्रेस सुबह 6.35 बजे प्रस्थान करेगी। सुबह 8.35 बजे मुरादाबाद और 10.04 बजे बरेली पहुंचेगी। दोपहर 1.45 बजे लखनऊ जंक्शन पर आगमन होगा। शाम 3.53 बजे अयोध्या आएगी और शाम 6.25 बजे तक वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या-22489 वाराणसी-मेरठ सिटी वंदेभारत एक्सप्रेस सुबह 9.10 बजे कैंट स्टेशन से रवाना होगी। पूर्वाह्न 11.40 बजे अयोध्या के बाद दोपहर 1.40 बजे लखनऊ पहुंचेगी। शाम 5.13 बजे बरेली स्टेशन पर आंशिक ठहराव होगा। फिर शाम 6.50 बजे मुरादाबाद के रास्ते रात 9.05 मेरठ सिटी पहुंचेगी।

राज्यमंत्री दयालू समेत कई जनप्रतिनिधियों ने की रवाना वाराणसी जंक्शन (कैंट) स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर-7 से बुधवार सुबह 9.10 बजे मुख्य अतिथि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, विशिष्ट अतिथियों मेयर अशोक कुमार तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, एमएलसी और भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा तथा विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र राय ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य भी गिनाए। रेलवे स्टेशनों के विकास, नई ट्रेनों समेत अन्य यात्री सुविधाओं पर प्रकाश डाला।