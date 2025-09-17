PM Modi's birthday in varanasi Sohar, special Ganga Aarti and 75 kg laddu cake will be cut in Kashi पीएम मोदी की काशी में जन्मदिन पर सोहर, विशेष गंगा आरती और 75 किलो के लड्डू का केक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बुधवार को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सुबह से शाम तक कार्यक्रमों की झड़ी लगी रहेगी। कहीं सोहर होगा तो कहीं 75 किलो लड्डू का केक काटा जाएगा। नमो घाट पर गंगा आरती होगी तो वहीं देवालयों में विशेष पूजन होगा।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 12:21 AM
पीएम मोदी की काशी में जन्मदिन पर सोहर, विशेष गंगा आरती और 75 किलो के लड्डू का केक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कहीं सोहर होगा तो कहीं 75 किलो के लड्डू का केक काटा जाएगा। तीन स्थानों पर रक्तदान शिविरों का भी आयोजन होगा। बुधवार से 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन होगा। वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। पिछले 15 दिनों से जिला और महानगर संगठन स्तर के साथ ही जनप्रतिनिधि अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हुए हैं।

भाजपा के एमएलसी धर्मेंद्र राय ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सोहर गीत गायन की परंपरा को बरकरार रखते हुए इसका आयोजन किया है। नदेसर के मिंट हाउस पर शाम पांच बजे से लोकगायक डॉ. मन्नू यादव के साथ बिहार की मशहूर गायिका सुश्री करीना पाण्डेय का गायन होगा।

भाजपा वाराणसी महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि के संयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाहर नगर एक्सटेंशन स्थित जनसंपर्क कार्यालय पर सायं 5 बजे 75 किलो लड्डू का केक काटा जाएगा और इसे आमजन में वितरित किया जाएगा। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल “विरासत और विकास का संगम” की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी महानगर के तीन स्थानों आईएमए ब्लड बैंक, मंडलीय अस्पताल और ईएसआईसी हॉस्पिटल पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे।

सुबह नौ बजे 9 बजे से अस्पतालों, वृद्धा आश्रमों और अनाथालयों में फल वितरण का कार्यक्रम भी होगा। मानसिक चिकित्सालय व दीनदयाल हॉस्पिटल में राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल, अरविंद सिंह रणजय सिंह एवं जेपी सिंह फल वितरित करेंगे। काशी अनाथालय, लहुराबीर में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कपूर, मनीष कपूर, संजय गुप्ता, विनोद गुप्ता फल वितरण करेंगे। वृद्धा आश्रम, दुर्गाकुंड में पूर्व महापौर राम गोपाल मोहले एवं पूर्व एमएलसी अशोक धवन फल वितरित करेंगे।

कबीर चौरा अस्पताल में महापौर अशोक तिवारी और रवि त्रिवेदी के नेतृत्व में वितरण होगा। भदऊ चुंगी स्थित कुष्ठ आश्रम में विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी और हरी केसरी फल वितरित करेंगे। दुर्गाकुंड स्थित कुष्ठ आश्रम में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल फल वितरण करेंगे। अपना घर आश्रम में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, अशोक पटेल एवं अभिषेक मिश्रा फल वितरण करेंगे।

विशेष गंगा आरती एवं देवालयों में पूजन

शाम 5:45 बजे नमो घाट पर विशेष गंगा आरती का आयोजन शहर दक्षिणी विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में होगा। दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती का आयोजन विधायक सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया जाएगा। इसके साथ ही 13 प्रमुख देवालयों महावीर मंदिर (अर्दली बाजार), सारंगनाथ मंदिर, शास्त्री घाट हनुमान मंदिर, शैलपुत्री मंदिर (पुराना पुल), स्वामीनारायण मंदिर, धर्म संघ, कृतिवासेश्वर मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, लोलाकेश्वर महादेव मंदिर, बटुक भैरव मंदिर, राम-जानकी मंदिर, चंडिका मंदिर (कैंटोनमेंट) आदि में पूजन और आरती का कार्यक्रम होगा। इन स्थानों पर जनप्रतिनिधि, स्थानीय पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे।

