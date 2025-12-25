जनसंघ-भाजपा के संस्थापकों को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल; वाजपेयी के साथ मुखर्जी और उपाध्याय की प्रतिमा

संक्षेप: पीएम मोदी आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। प्रेरणा स्थल पर अटल जी के साथ ही भारतीय राजनीति और जनसंघ-आरएसएस (RSS) की दो महान विभूतियों की मूर्तियों का भी अनावरण होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी लखनऊ के बसंतकुंज में उत्तर प्रदेश के नए लैंडमार्क 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का लोकार्पण करेंगे। 65 एकड़ में फैला यह परिसर न केवल पर्यटन का केंद्र बनेगा, बल्कि देश की भावी पीढ़ियों के लिए वैचारिक प्रेरणा का स्रोत भी होगा। इस अवसर पर पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। प्रेरणा स्थल पर अटल जी के साथ ही भारतीय राजनीति और जनसंघ-आरएसएस (RSS) की दो महान विभूतियों की मूर्तियों का भी पीएम मोदी अनावरण करेंगे।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल के मुख्य आकर्षण यहां स्थापित की गई 65-65 फीट ऊंची तीन भव्य कांस्य प्रतिमाएं ही हैं। इनमें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियां शामिल हैं। ये तीनों हस्तियां भारतीय राजनीति के उस विचार प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसने वर्तमान भाजपा और संघ परिवार की नींव रखी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी। दीनदयाल उपाध्याय भी जनसंघ के संस्थापक नेताओं में एक थे और बाद में अध्यक्ष भी बने थे। अटल जी भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष और केंद्रीय सत्ता तक पहुंचाने वाले पहले नेता थे।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (Dr. Syama Prasad Mukherjee) भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे। उन्होंने 'एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे' का नारा दिया और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंका था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर उनकी प्रतिमा उनके बलिदान और अखंड भारत के संकल्प को दर्शाएगी।

वहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय (Pandit Deendayal Upadhyaya) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के विचारक और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। उन्होंने 'एकात्म मानववाद' (Integral Humanism) और 'अंत्योदय' (समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय) का सिद्धांत दिया। आज केंद्र और राज्य सरकार की अधिकांश योजनाएं (जैसे उज्ज्वला, पीएम आवास) इन्हीं के 'अंत्योदय' दर्शन पर आधारित हैं। उनकी प्रतिमा गरीबों और वंचितों के उत्थान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।