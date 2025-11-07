Hindustan Hindi News
PM मोदी का वाराणसी में भव्य स्वागत, बजे ढोल-नगाड़े; 4 वंदेभारत ट्रेनों की देंगे सौगात

संक्षेप: PM Modi Varanasi Visit: पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही उनका काफिला बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर की ओर बढ़ा, रास्ते भर लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। ढोल-नगाड़े बजे।

Fri, 7 Nov 2025 06:09 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
PM Modi Varanasi Vist: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत से किया गया। जैसे ही उनका काफिला बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर की ओर बढ़ा, रास्ते में लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। ढोल-नगाड़ों और बैंड की धुनों के बीच “हर हर महादेव” और “मोदी-मोदी” के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी को चार नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में सड़कों पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता, महिला समूह और स्कूली बच्चे एकत्र हुए। लोगों ने हाथों में झंडे और बैनर लेकर उत्साहपूर्वक उनका अभिनंदन किया। पूरे शहर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सतर्क हैं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

आपको बता दें कि नरेन्द्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर आज को वाराणसी पहुंचे। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के इस दो दिवसीय दौरे के दौरान मोदी चार 'वंदे भारत' ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। शुक्रवार शाम को लगभग पांच बजे विशेष विमान से बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे।

कल दिखाएंगे ट्रेनों को हरी झंडी

मोदी सड़क मार्ग से बरेका जाएंगे, जहां वह रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार आठ नवंबर को सुबह आठ बजकर 15 मिनट पर प्रधानमंत्री मोदी बनारस स्टेशन से चार वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री उसके बाद हेलीकॉप्टर से बाबतपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से करीब सवा नौ बजे बिहार के दरभंगा के लिए रवाना हो जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री चार वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। ये नयी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रेलमार्गों पर चलेंगी। बनारस-खजुराहो वंदे भारत वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट समेत देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ेगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today PM Modi अन्य..
