पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। यहां अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ‘रुद्राक्ष’ में तीन दिवसीय ‘वन वर्ल्ड टीबी समिट’ का शुभारंभ करेंगे। <

PM Narendra Modi arrives at Rudrakash Convention Centre in Varanasi, Uttar Pradesh



PM Modi will shortly address the 'One World TB Summit' here. pic.twitter.com/Mxgkqjznmq