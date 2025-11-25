Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPM Modi s roadshow before flag hoisting at Ayodhya Ram Temple, women and children showered flowers Jai Shri Ram echoed
अयोध्या राम मंदिर पर ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी का रोडशो, पुष्पवर्षा और रामलला का दर्शन

अयोध्या राम मंदिर पर ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी का रोडशो, पुष्पवर्षा और रामलला का दर्शन

संक्षेप:

अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर और छतों से पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा होती रही। महिलाओं और बच्चों का उत्साह देखते ही बना। इसके बाद पीएम मोदी रामलला का दर्शन किया।

Tue, 25 Nov 2025 11:36 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
करीब एक किलोमीटर लंबे रोडशो के दौरान 12 स्थानों पर स्वागत द्वार बनाया गया है। सात जगह पर सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं। लोक कलाकार अपने गायन व नृत्य से पीएम मोदी का स्वागत और अभिनंदन करते रहे। रोडशो करते पीएम मोदी सीधे राम मंदिर पहुंचे और अन्य देवी देवताओं के साथ रामलला का दर्शन पूजन किया। इससे पहले एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का स्वागत किया।

अयोध्या आने से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी यात्रा और ध्वजारोहण के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि प्रभु श्री राम भारतवर्ष की आत्मा, उसकी चेतना और उसके गौरव का आधार हैं। मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि अयोध्या के दिव्य-भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दर्शन-पूजन का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद श्री राम लला के पवित्र मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज के विधिवत आरोहण के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा। यह ध्वज भगवान श्री राम के तेज, शौर्य और उनके आदर्शों के साथ-साथ हमारी आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। जय श्री राम!

ये भी पढ़ें:अयोध्या ध्वजारोहण; शिलादान, कारसेवा, रथयात्रा और ..., ऐसे चला राम मंदिर आंदोलन
अयोध्या में मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब दस बजे अयोध्या पहुंचे और रोड शो शुरू किया। इस दौरान सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई थी। सड़क पर की गई बैरीकेटिंग के पीछे लोग खड़े थे और उसके आगे अर्धसैनिक बलों की तैनाती कई गई थी। हाथों में तिरंगा व भाजपा का ध्वज लेकर लोग बैरीकेटिंग के पीछे खड़े थे। लगातार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर पुष्प फेंक रहे थे। लोगों द्वारा फेंके गए पुष्पों से पूरा परिवेश पुष्पमय दिखाई दे रहा था। रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री सीधे रामजन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहांं पहले विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन किया। माता शबरी समेत विभिन्न संतों की प्रतिमाओं के समक्ष प्रधानमंत्री ने शीश झुकाया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार का पाठ होता रहा। इसके बाद पीएम मोदी आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ रामलला का दर्शन किया। रामलला की आरती उतारी।

एक साल दस महीने बाद आगमन

22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के एक साल 10 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्रीराम जन्मभूमि के मुख्य शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहरायेंगे। इसके साथ ही राममंदिर की पूर्णता का संदेश भी अयोध्या से पूरे देश को जाएगा।

विवाहपंचमी पर होने वाले इस विशाल भव्य आयोजन की सारी तैयारियां एक दिन पहले ही पूरी कर ली गई थीं। अयोध्या ध्वजारोहण के लिए सजधज कर तैयार हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार को एक-एक तैयारियों को खुद देखा और आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए थे।

मंदिर में ध्वजारोहण के इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए अयोध्यावासी भी बहुत उत्साहित हैं। यहां के साधु संत इसे केवल धार्मिक दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं बल्कि इसे अयोध्यावासियों के लिए गौरवभरा पल भी बता रहे हैं।

विवाह पंचमी की राम बारात भी ऐतिहासिक हुई

25 नवम्बर को ही विवाह पंचमी भी है। इस दिन राम बारात निकलती है जिसे देखने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। यही वजह है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री के धर्म ध्वज कार्यक्रम को लेकर प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। हालांकि राम बारात का समय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद रखा गया है इससे पुलिस प्रशासन को राहत मिली है। इसमें शामिल होने के लिए मठों, होटलों और धर्मशालाओं में सैकड़ों लोग ठहरे हैं। इन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद ही निकलने की इजाजत होगी।