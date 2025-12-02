पीएम मोदी ने की देवव्रत महेश रेखे की तारीफ, 2000 मंत्रों वाले दण्डकर्म पारायणम् को 50 दिनों में किया पूरा

संक्षेप: पीएम मोदी ने की देवव्रत महेश रेखे की जमकर तारीफ की। देवव्रत ने 50 दिनों में 2000 मंत्रों से युक्त ‘दण्डकर्म पारायणम्’ का संपूर्ण पाठ पूरा किया है। उनकी इस आध्यात्मिक और साधनापूर्ण उपलब्धि पर पीएम मोदी ने ऐक्स पर पोस्ट लिखा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 साल के देवव्रत महेश रेखे की उपलब्धि की जमकर तारीफ की है। देवव्रत ने मात्र 50 दिनों में 2000 मंत्रों से युक्त ‘दण्डकर्म पारायणम्’ का संपूर्ण पाठ पूरा किया है। उनकी इस आध्यात्मिक और साधनापूर्ण उपलब्धि पर पीएम मोदी ने ऐक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जी ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है।

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को ये जानकर अच्छा लगेगा कि श्री देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 2000 मंत्रों वाले 'दण्डकर्म पारायणम्' को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है। इसमें अनेक वैदिक ऋचाएं और पवित्रतम शब्द उल्लेखित हैं, जिन्हें उन्होंने पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारित किया। ये उपलब्धि हमारी गुरु परंपरा का सबसे उत्तम रूप है। काशी से सांसद के रूप में, मुझे इस बात का गर्व है कि उनकी यह अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संपन्न हुई। उनके परिवार, संतों, मुनियों, विद्वानों और देशभर की उन सभी संस्थाओं को मेरा प्रणाम, जिन्होंने इस तपस्या में उन्हें सहयोग दिया।