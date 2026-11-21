लखनऊ में कौशल दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने आईटीआई के हुनर को भारत की ताकत बताया। होर्मुज संकट का जिक्र कर कहा कि रोज एक लाख पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा, लेकिन प्लंबर की कमी आड़े आई। बोले- भारत स्किल कैपिटल बन रहा है।

पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को लखनऊ में आयोजित पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देशभर से आए नेशनल टॉपर्स को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने आईटीआई के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आईटीआई में सीखा उनका हुनर आज भारत की ऊर्जा और ताकत है। यही युवा विकसित भारत का निर्माण करेंगे। पीएम मोदी ने होर्मुज संकट का जिक्र करते हुए एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि होर्मुज संकट आया तो लोग तरह-तरह की बातें करने लगे कि गैस नहीं मिलेगी, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं।

होर्मुज संकट का जिक्र कर मोदी ने सुनाया वाकया उन्होंने कहा कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रहती। उन्होंने तय किया कि हर दिन एक लाख लोगों को पीएनजी कनेक्शन दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने बताया कि इस काम की रोज समीक्षा की जा रही थी। जब उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है तो बताया गया कि प्लंबर नहीं हैं। इस पर उन्होंने कहा, 'देखा अपनी ताकत?' उन्होंने कहा कि देश में कौशल की कितनी जरूरत है और भारत स्किल कैपिटल बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्ष 2027 में वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश को अग्रिम शुभकामनाएं दीं।

हुनरमंदों की हमेशा कद्र रहेगी- मोदी उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में भारतीय कारीगरों के कौशल का सम्मान किया जाता है। जब वह सऊदी अरब और दुबई जाते हैं तो वहां की रॉयल फैमिली के लोग बताते हैं कि उनके शानदार शहर भारतीय कारीगरों के हुनर से बने हैं। हर रॉयल फैमिली भारत के हुनर का गौरवगान करती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया की सरकारें भारत के साथ समझौते कर रही हैं तो उनकी एक प्रमुख मांग होती है कि उन्हें हर साल लाखों कुशल कामगार चाहिए। दुनिया को विश्वविद्यालयों से निकले लोगों से ज्यादा आईटीआई से प्रशिक्षित हुनरमंद युवाओं की जरूरत है।