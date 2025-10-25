Hindustan Hindi News
अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहरा सकते हैं पीएम मोदी, आमंत्रण देने पहुंचे सीएम योगी

अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहरा सकते हैं पीएम मोदी, आमंत्रण देने पहुंचे सीएम योगी

संक्षेप: सीएम योगी शनिवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की है। 

Sat, 25 Oct 2025 08:29 PMDinesh Rathour लखनऊ
अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। पीएम मोदी को आमंत्रित करने के लिए सीएम योगी शनिवार की शाम दिल्ली पहुंचे हैं। मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तरह भव्य तौर पर मनाने की तैयारी में है। धर्मध्वज की स्थापना मंदिर निर्माण का काम पूरा हेाने का प्रतीक होगा।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी कैबिनेट के हिस्सा लेने की उम्मीद है। मंदिर ट्रस्ट अतिथियों को निमंत्रण भेज रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। इसके बाद 5 जून 2025 को मंदिर में राम दरबार स्थापित किया गया। राम दरबार में प्रभु श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमाओं को मंदिर के पहले तल पर स्थापित किया गया है।

मंदिर का शिखर बन चुका है और इसपर धर्मध्वज स्थापित करने के साथ ही मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट प्रधानमंत्री, आरएसएस प्रमुख, मुख्यमंत्री के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और संघ व विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की जुटान करने की तैयारी कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता इस जुटान में शामिल होकर पार्टी के राजनीतिक संदेश को और गाढ़ा करेंगे। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर दुनिया के सबसे बड़े स्काउट और गाइड जंबूरी के लिए प्रतिभागियों को आमंत्रित करेंगे, जिसमें 35 हजार से ज्यादा कैडेट शामिल होंगे।

21 नवंबर से शुरू होगा समारोह

पांच दिवसीय ध्वजारोहण समारोह 21 नवंबर से शुरू हो जाएगा। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। धर्मध्वज की पूजा होगी। मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक वाल्मीकि रामायण में वर्णित सूर्य, ऊं और कोविदार वृक्ष के प्रतीक धर्मध्वज पर होंगे। शिखर पर 42 फुट ऊंचा खंबा बनाया गया है, जिसपर धर्मध्वज स्थापित होगा। बताया जा रहा है कि 25 को होने वाले आयोजन में अतिथियों की जुटान 10 हजार तक हो सकती है। उसी रोज राम मंदिर परिसर में स्थापित छह अन्य मंदिरों और शेषावतार मंदिर पर भी ध्वजारोहण होगा। इन सभी मंदिरों में भी धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन उसी दिन किया जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
