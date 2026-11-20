PM मोदी कल लखनऊ में 2 घंटे रहेंगे, एयरपोर्ट से IGP तक बदली शहर की तस्वीर; स्वागत की भव्य तैयारी
पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए लखनऊ तैयार है। पीएम मोदी शनिवार को लखनऊ पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर आईजीपी तक मुख्य सड़कों पर रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। मोदी लखनऊ में दो घंटे रहेंगे।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (आईजीपी) आगमन को लेकर भव्य तैयारी है। लखनऊ नगर निगम ने शहर को सजाने-संवारने में पूरी ताकत झोंक दी है। एयरपोर्ट से लेकर आईजीपी तक मुख्य सड़कों पर रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। सड़क के दोनों ओर जगमगाती लाइटें, रंगे हुए डिवाइडर, सजे हुए गमले और साफ-सुथरे रास्ते शहर की बदली हुई तस्वीर पेश कर रहे हैं। नगर निगम ने इस पूरे रूट को चमकाने के लिए सफाई से लेकर सौंदर्यीकरण तक के काम युद्धस्तर पर कराए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वे शाम करीब 5:00 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और समारोह में हिस्सा लेने के बाद शाम करीब 7:00 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी कुल लगभग 2 घंटे शहर में रहेंगे।
हर 500 मीटर पर सफाईकर्मी, खुले प्लॉट भी चमकाए
नगर निगम ने एयरपोर्ट से आईजीपी तक सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हर 500 मीटर पर एक-एक सफाईकर्मी की तैनाती की है। मुख्य मार्गों के आसपास मौजूद खुले प्लॉटों की सफाई कराई गई है। सड़क किनारे जमा कूड़ा और गंदगी हटाने के साथ ही ऐसे स्थानों को भी साफ कराया गया है, जो सामान्य दिनों में उपेक्षित रहते हैं। सफाई कर्मचारियों को लगातार निगरानी के साथ तैनात किया गया है, ताकि पूरे मार्ग पर सफाई बनी रहे।
नालों को ढका, डिवाइडरों पर कराई रंगाई-पुताई
इंजीनियरिंग विभाग ने मुख्य मार्गों के किनारे खुले नालों को ढकने का काम कराया है। वहीं, डिवाइडरों की रंगाई-पुताई कराई गई है। इस काम में पीडब्ल्यूडी ने भी अपने क्षेत्र में सहयोग किया है। सड़क किनारे दिखाई देने वाले हिस्सों को व्यवस्थित करने के साथ ही पूरे मार्ग की सूरत बदलने पर जोर दिया गया है।
गमलों और गार्डेनिंग से बढ़ाई खूबसूरती
आईजीपी से लोहिया पथ और पिकअप चौराहे तक गार्डेनिंग का काम कराया गया है। उद्यान विभाग की ओर से नालों और सड़क किनारे गमले रखवाए गए हैं। गमलों को रंग-रोगन और मार्किंग के जरिए सजाया गया है। हरियाली और फूलों से सजे ये गमले मुख्य मार्गों की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। जोनल सेनेटरी अधिकारी पंकज शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर नगर निगम की ओर से उच्च स्तर पर तैयारियां की गई हैं। एयरपोर्ट से आईजीपी तक पूरे मार्ग पर रोशनी, सफाई और सौंदर्यीकरण के काम कराए गए हैं। खुले स्थानों की सफाई से लेकर गमले लगाने और नालों को ढकने तक की व्यवस्था की गई है। शहर को स्वच्छ और सुंदर दिखाने के लिए सभी संबंधित विभागों ने मिलकर काम किया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें