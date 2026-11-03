PM मोदी 'भगवान का वरदान', शिवराज चौहान बोले- फरवरी में निपट जाओगे अखिलेश बाबू

लखनऊ में इस पदयात्रा की कमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाली। हाथों में पार्टी के झंडे और विपक्ष विरोधी पोस्टर लिए कार्यकर्ताओं ने लोकभवन से केडी सिंह बाबू स्टेडियम (परिवर्तन चौक की ओर) तक मार्च निकाला।

लखनऊ में इस पदयात्रा की कमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाली।

उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक सरगर्मियों और चुनावी तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार से प्रदेशव्यापी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के पहले दिन राजधानी लखनऊ और बरेली समेत कई प्रमुख शहरों में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतरे।

लखनऊ में इस पदयात्रा की कमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाली। हाथों में पार्टी के झंडे और विपक्ष विरोधी पोस्टर लिए कार्यकर्ताओं ने लोकभवन से केडी सिंह बाबू स्टेडियम (परिवर्तन चौक की ओर) तक मार्च निकाला।

राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस और राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में हरा नहीं पा रहे हैं, तो वे देश में अराजकता और षडयंत्र रचने में लगे हैं।"

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी देश के मुकुट मणि हैं, भगवान का वरदान हैं और करोड़ों नागरिकों का विश्वास उनके साथ है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का पाप किया था और अब वह दोबारा लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशों में कभी सफल नहीं होगी।

अखिलेश बाबू आप भी निपट जाएंगे: शिवराज समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव और 'इंडिया' (INDI) गठबंधन के विरोध प्रदर्शनों पर सवाल उठाते हुए शिवराज सिंह ने पूछा, "अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में दो अलग-अलग जगहों पर दर्ज है, तो क्या एक जगह से उसका नाम कटना चाहिए या नहीं? सपा प्रमुख को इसका जवाब देना चाहिए।"

चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा है। उन्होंने तंज कसा कि फरवरी में अखिलेश बाबू आप भी निपट जाओगे।

'देश को तीन बार बांटने की कोशिश हुई' केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के दौरान कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सत्याग्रह लोकतंत्र को बचाने और देश से अराजकता खत्म करने के लिए है।

शिवराज ने आरोप लगाया कि देश को तीन बार बांटने की कोशिश हुई। पहली बार 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, दूसरी बार 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने और अब कांग्रेस, INDIA गठबंधन, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों की भारी भीड़ इस बात का संकल्प लेकर आई है कि किसी भी कीमत पर लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। शिवराज ने कहा कि करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और वे उन्हें पसंद करते हैं।