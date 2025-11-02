Hindustan Hindi News
क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लें जायके का आनंद, PM मोदी ने दुनिया को दिया लखनऊ आने का न्योता

संक्षेप: पीएम मोदी ने कहा कि लखनऊ जीवंत संस्कृति का पर्याय है, जिसके मूल में एक शानदार पाककला संस्कृति है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मुझे खुशी है कि यूनेस्को ने लखनऊ की इस (पाक) कला को मान्यता दी है और मैं दुनियाभर के लोगों से लखनऊ आकर इसकी विशिष्टता को जानने का आह्वान करता हूं।

Sun, 2 Nov 2025 05:38 AMAjay Singh हिटी, नई दिल्ली/ लखनऊ
यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी को 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' की सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दुनियाभर के लोगों से लखनऊ आकर इस शहर की विशिष्टता को जानने की अपील की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लखनऊ जीवंत संस्कृति का पर्याय है, जिसके मूल में एक शानदार पाककला संस्कृति है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, 'मुझे खुशी है कि यूनेस्को ने लखनऊ की इस (पाक) कला को मान्यता दी है और मैं दुनियाभर के लोगों से लखनऊ आकर इसकी विशिष्टता को जानने का आह्वान करता हूं।' मोदी ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक पोस्ट के जवाब में कहा कि लखनऊ को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया जाना इसकी विशिष्ट पाककला विरासत,भारत की समृद्ध पाककला परंपराओं में इसके अमूल्य योगदान को मान्यता देना है। कहा कि यह सम्मान लखनऊ के वैश्विक कद को बढ़ाता है। इसे जायके और संस्कृति के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करता है।

ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने के शताब्दी वर्ष में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण के राष्ट्रीय संकल्प की पूर्णता ध्वजारोहण समारोह से होगी। 25 नवम्बर को डॉ. मोहन भागवत की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज स्थापित करेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भेंट कर उन्हें आमंत्रण दिया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपतराय ने प्रधानमंत्री से भेंटकर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण दिया और आने की सहमति प्राप्त की।

अरब से यूरोप तक पहुंचा

हाजी मुराद अली (टुण्डे कबाबी) के नवासे मो. अबु बक्र ने मोदी, यूनेस्को को शुक्रिया कहते हुए कहा कि लखनऊ के खाने बहुत खास हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सच है। हम यहां से दुबई, बहरीन और सऊदी अरब खाना बनाने गए हैं। वहां पहली डिमांड गलौटी कबाब की होती है। यूरोप में भी लखनवी खाने के शौकीन हैं। अबु 1905 में स्थापित टुण्डे कबाब का संचालन कर रहे हैं।

शहर के व्यंजनों की देश-विदेश तक धूम

लखनऊ बेमिसाल पकवानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह शहर खाने की कला को ऊंचे मुकाम पर ले गया है, जहां हर निवाला सदियों पुरानी शाही रसोई की विरासत बयां करता है। यहां पकवान पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक अनुभव हैं।

