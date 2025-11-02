क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लें जायके का आनंद, PM मोदी ने दुनिया को दिया लखनऊ आने का न्योता

संक्षेप: पीएम मोदी ने कहा कि लखनऊ जीवंत संस्कृति का पर्याय है, जिसके मूल में एक शानदार पाककला संस्कृति है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मुझे खुशी है कि यूनेस्को ने लखनऊ की इस (पाक) कला को मान्यता दी है और मैं दुनियाभर के लोगों से लखनऊ आकर इसकी विशिष्टता को जानने का आह्वान करता हूं।

यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी को 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' की सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दुनियाभर के लोगों से लखनऊ आकर इस शहर की विशिष्टता को जानने की अपील की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लखनऊ जीवंत संस्कृति का पर्याय है, जिसके मूल में एक शानदार पाककला संस्कृति है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, 'मुझे खुशी है कि यूनेस्को ने लखनऊ की इस (पाक) कला को मान्यता दी है और मैं दुनियाभर के लोगों से लखनऊ आकर इसकी विशिष्टता को जानने का आह्वान करता हूं।' मोदी ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक पोस्ट के जवाब में कहा कि लखनऊ को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया जाना इसकी विशिष्ट पाककला विरासत,भारत की समृद्ध पाककला परंपराओं में इसके अमूल्य योगदान को मान्यता देना है। कहा कि यह सम्मान लखनऊ के वैश्विक कद को बढ़ाता है। इसे जायके और संस्कृति के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करता है।

अरब से यूरोप तक पहुंचा हाजी मुराद अली (टुण्डे कबाबी) के नवासे मो. अबु बक्र ने मोदी, यूनेस्को को शुक्रिया कहते हुए कहा कि लखनऊ के खाने बहुत खास हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सच है। हम यहां से दुबई, बहरीन और सऊदी अरब खाना बनाने गए हैं। वहां पहली डिमांड गलौटी कबाब की होती है। यूरोप में भी लखनवी खाने के शौकीन हैं। अबु 1905 में स्थापित टुण्डे कबाब का संचालन कर रहे हैं।