पीएम मोदी ने काशी को दी सौगात, अरविंद मिल्स प्लांट का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को काशीवासियों को सौगात दी। मिर्जामुराद के खोचवां में अहमदाबाद गुजरात की कपड़ा निर्माता कंपनी अरविंद लिमिटेड के लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से बने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और हमेशा की तरह इस बार भी काशीवासियों को सौगात दी। मिर्जामुराद के खोचवां में अहमदाबाद गुजरात की कपड़ा निर्माता कंपनी अरविंद लिमिटेड (अरविंद मिल्स) के लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 7-8 एकड़ में बने पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उन्होंने शुभारंभ किया। साथ ही यहां पर ट्रेनिंग ले रही मातृ शक्तियों से सीधा संवाद किया।

पूर्वांचल में अरविंद मिल्स का यह पहला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। प्लांट शुरू होने के बाद 2 फेस का निर्माण होगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। काशी के इस नए प्लांट में स्पोर्टस वियर, अंडर गारमेंट आदि कपड़े का उत्पादन होगा। यहां जॉकी, यूएस पोलो और एरो जैसे ब्रांड्स का निर्माण होगा। इस औद्योगिक प्लांट से स्थानीय लोगों के साथ-साथ पूर्वांचल के हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए 300 से अधिक महिलाओं की भर्ती भी की जा चुकी है। फिलहाल उन्हें यूनिट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

साल 1931 से चल रही है कंपनी इस पहल से क्षेत्र में कपड़ा एवं परिधान निर्माण के इकोसिस्टम को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अरविंद मिल्स केवल कपड़ा बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि धागे और फैब्रिक से लेकर तैयार परिधान तथा औद्योगिक उपयोग के विशेष वस्त्रों तक के कारोबार में सक्रिय है। साल 1931 में स्थापित इस कंपनी का मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है। कंपनी डेनिम, सूती और लिनेन के कपड़ों के साथ-साथ सूटिंग फैब्रिक और स्पोर्ट्सवियर का उत्पादन करती है। इसके अलावा, यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिधान ब्रांडों को भी फैब्रिक उपलब्ध कराती है।

मोदी ने प्लांट में ली जानकारी प्लांट के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल के पदाधिकारियों से वहां तैयार किए जा रहे कपड़ों, खादी के परिधानों और उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ‘अपना हुनर, अपनी पहचान’ पहल के तहत महिलाओं से संवाद किया और उनके कामकाज, अनुभवों तथा चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री ने अरविंद मिल्स की ओर से लगाए गए कपड़ों के प्रदर्शनी स्टॉल का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इससे पहले मिर्जामुराद के खोचवां पहुंचने पर हेलीपैड पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया।