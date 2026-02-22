55 मिनट में 88 किमी, पीएम मोदी ने नमो भारत को दिखाई हरी झंडी, मेरठ मेट्रो का भी शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को रविवार को डबल सौगात दी। दिल्ली के लिए नमो भारत और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश में पहली बार एक ही ट्रैक पर हाई-स्पीड रीजनल ट्रेन और मेट्रो का संचालन होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में नमो भारत और बहुप्रतीक्षित मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों को रवाना किया। इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है, जहां एक ही ट्रैक पर हाई-स्पीड रीजनल ट्रेन और स्थानीय मेट्रो दोनों का सफल संचालन शुरू हो गया है। नमो भारत ट्रेन से मेरठ से दिल्ली तक का 88 किलोमीटर का सफर अब 55 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस दौरान 13 स्टेशनों से गुजरेगी। इनमें दो स्टेशन अंडरग्राउंड बनाए गए हैं।

पीएम मोदी के मेरठ पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने दोनों ट्रेनों का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने मेट्रो में सफर भी किया। इस दौरान मेट्रो में पहले से मौजूद छात्रों से बातचीत भी की। नमो भारत ट्रेन लंबी दूरी के यात्रियों को मेरठ से दिल्ली-गाजियाबाद तक हाई-स्पीड कनेक्टिविटी देगी। जबकि मेरठ मेट्रो शहर के भीतर के यात्रियों के लिए स्थानीय स्तर पर आवाजाही का आसान साधन बनेगी। दोनों ट्रेनों के लिए एक ही ट्रैक और स्टेशनों का उपयोग किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर एक क्रांतिकारी कदम है।

मेरठ के लिए ऐतिहासिक दिन आज का दिन मेरठ और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है। नमो भारत और मेरठ मेट्रो की एक साथ शुरूआत से क्षेत्र में विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब मेरठ से दिल्ली पढ़ने और नौकरी के लिए जाने वालों को बड़ी सुविधा मिल गई है। इसी तरह दिल्ली वालों को मेरठ आकर काम करने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह मेट्रो चलने से जाम के झाम से राहत मिल सकेगी।

ट्रायल रन में 160 की रफ्तार से दौड़ी शुक्रवार को नमो भारत और मेरठ मेट्रो का विशेष ट्रायल रन आयोजित किया। नमो भारत से मेरठ साउथ से सराय काले खां तक का सफर 40 मिनट में पूरा हुआ। इस दौरान नमो भारत प्रत्येक स्टेशन पर एक-एक मिनट के लिए रुकी। उसके बाद सराय काले खां से दोपहर ठीक 12 बजे नमो भारत नॉन स्टॉप बेगमपुल के लिए रवाना हुई। नमो भारत 160 किमी/घंटा की रफ्तार से फर्राटा भरते हुए 39 मिनट में ही बेगमपुल नमो भारत-मेरठ मेट्रो स्टेशन पर आकर ठहर गई। बीच में बिना स्टेशन पर रुके सराय काले खां से गाजियाबाद करीब 15 मिनट में पार कर गई।

इसी तरह गाजियाबाद से मेरठ साउथ स्टेशन पहुंचने में करीब 15 मिनट का ही समय लगा। उसके बाद तो अगले चार मिनट में शताब्दीनगर स्टेशन को नमो भारत क्रास कर गई। अगले पांच मिनट में नमो भारत बेगमपुल स्टेशन पहुंच गई।