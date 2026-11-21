लखनऊ में आज घर से निकलें तो एक बार रूट प्लान जरूर चेक कर लें ताकि सड़कों पर आपको असुविधा न हो। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर आज राजधानी के कई रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के प्लान के मुताबिक शाम चार बजे से गोमतीनगर क्षेत्र के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे।

लखनऊ, संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित लखनऊ आगमन और इंदिया गांधी प्रतिष्ठान (आईजीपी) में आयोजित कार्यक्रम के मद्देनजर शनिवार को राजधानी में जगह-जगह रूट डायवर्जन किया गया है। घर से निकलें तो एक बार रूट प्लान जरूर चेक कर लें ताकि सड़कों पर आपको असुविधा न हो। पुलिस उपायुक्त यातायात अनिल कुमार यादव ने बताया कि शाम चार बजे से गोमतीनगर क्षेत्र के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जहां पॉलीटेक्निक से लोहिया पथ की ओर वाहन सवार नहीं जा सकेंगे। जबकि लोहिया पथ से फ्लाईओवर के बजाए नीचे से पॉलीटेक्निक चौराहा पहुंचकर आगे की ओर जा सकेंगे। इस दौरान अयोध्या रोड से पॉलीटेक्निक आने वाला ट्रैफिक सीधे निशातगंज, बादहशाहनगर होकर आगे की ओर जा सकेगा। पीएम का आईजीपी में प्रस्तावित कार्यक्रम शाम करीब पांच से सात के बीच में होगा। कार्यक्रम के एक घंटे पहले फ्लीट रिहर्सल होगी।

गोमतीनगर में बदला रहेगा ट्रैफिक, पांच मार्ग से जाएं दोपहर 12:00 बजे से रात 10:00 बजे तक निजी वाहन, छोटे वाहनों, बसें, बड़े वाहन, भारी वाहनों का डायवर्जन रहेगा। इस बीच गोमतीनगर के विभूति खंड क्षेत्र में जहां दोपहर से ट्रैफिक बदला रहेगा, वहीं वाहन चालक पांच वैकल्पिक मार्गों सेसे आ-जा सकेंगे। जरूरत पर ट्रैफिक कंट्रोल नंम्बर-9454405155 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विभूति खंड में इस रास्ते वाहन चालक चलेंगे -लोहिया पथ से वाहन पॉलीटेक्निक चौराहा पहुंचकर आगे की ओर जा सकेंगे।

- लोहिया अस्पताल जाने वाले वाहन अस्पताल के गेट नंबर एक से जा सकेंगे।

- चिनहट से गोमतीनगर जाने वाले वाहन कठौता, हनीमैन और हुसड़िया होकर आ-जा सकेंगे।

- समिट बिल्डिंग से वाहन कमता और अंडरपास से गोमतीनगर होकर जा सकेंगे।

- अयोध्या रोड से वाहन पॉलीटेक्निक चौराहा और कमता तिराहे होकर आगे जा सकेंगे।

कमता के आसपास - कमता तिराहे से वाहन शहीद पथ के बजाय विजयीपुर अंडरपास से पॉलीटेक्निक और चिनहट, कठौता जा सकेंगे।

- पॉलीटेक्निक से हजरतगंज वाया लोहिया पथ आने वाले वाहन भूतनाथ, बादशाहनगर और निशातगंज होकर जाएं।

शहीद पथ-अहिमामऊ कानपुर से शहीद पथ पर वाहन नहीं जा सकेंगे। चालक पुरानी चुंगी, पिकडली और बाराबिरवा होते हुए आगे की ओर जा सकेंगे। अहिमामऊ के पास रास्ता बदला होने से किसान पथ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जा सकेंगे

4400 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात पीएम मोदी शनिवार शाम करीब पांच बजे विशेष विमान से चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। यहां से कार्यक्रम स्थल और फिर 7:30 बजे उनका दिल्ली के लिए प्रस्थान होगा। इस लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शुक्रवार दोपहर कई बार पीएम एयरपोर्ट से लेकर आईजीपी तक पीएम की फ्लीट का रिहर्सल कर सतर्कता परखी गई। कार्यक्रम स्थल से लेकर, एयरपोर्ट, शहीदपथ और शहर के विभिन्न मार्गों पर 4400 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है।

पुलिस महानिदेशक सुरक्षा अमरेन्द्र कुमार सेंगर ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अधिकारियों और सुरक्षाबल के साथ बैठक की। इस दौरान पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार भी मौजूद रहें। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कार्यक्रम स्थल के बाहर परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। एटीएस के कमांडो अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात रहेंगे। स्नाइपर इंटी ड्रोन सिस्टम के अलावा नाइट विजन सुरक्षा टीम के जवान भी मौजूद होंगे। एयरपोर्ट से लेकर शहीदपथ, लोहिया पथ, हजरतगंज, गोमतीनगर, विभूतिखंड और के आस पास ऊंची इमारतों पर वॉच टावर बनाए गए हैं। वॉच टावर पर बायनाकुलर के साथ होटलों, बस और रेलवे स्टेशनों पर आने वाले आगंतुकों और संदिग्धों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पूरे मार्ग और कार्यक्रम स्थल पर सीसी सीसी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा कई सेफ हाउस भी बनाए गए हैं।

सुरक्षा में तैनात पुलिस बल -आठ पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी, 10 अपर पुलिस उपायुक्त, 34 सहायक पुलिस आयुक्त, 114 इंस्पे्टर, 946 दरोगा, 108 महिला दरोगा, 1967 मुख्य आरक्षी/आरक्षी, 432 महिला मुख्य आरक्षी/आरक्षी।

-ट्रैफिक संचालन के लिए : 31 निरीक्षक, 140 उप-निरीक्षक, 619 मुख्य आरक्षी/आरक्षी ।