वे विकास विरोधी भी, नारी विरोधी भी, मोदी का हरदोई से चुनावी शंखनाद; सपा पर साधा निशाना
PM Modi in UP: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के द्वार आम लोगों के लिए खोल दिए। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक तरह से यूपी में चुनावी शंखनाद भी कर दिया। उन्होंने विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सपा को विकास और नारी दोनों का विरोधी बताया।
PM Modi in UP: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हरदोई में किया। इस दौरान उन्होंने एक तरह से यूपी में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी शंखनाद भी कर दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष, खासतौर से समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार में रहते समाजवादी पार्टी की करतूतों के कारण अपराध और जंगल राज प्रदेश की पहचान बन गया था। देश भर में इसका उदाहरण दिया जाता था। नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल पारित न होने देने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। बड़ी संख्या में हमारी माताएं-बहनें सांसद-विधायक बनकर दिल्ली, लखनऊ पहुंचती। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। उत्तर प्रदेश को गाली देकर राजनीति करने वाली डीएमके जैसी पार्टियों को इस बात पर आपत्ति थी कि उत्तर प्रदेश की सीटें क्यों बढ़ेंगी। समाजवादी पार्टी संसद में उन्हीं के सुर में सुर मिला रही थी। समाजवादी पार्टी वाले यहां से आपके वोट लेकर संसद में जाते हैं और संसद में उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी कभी सुधर नहीं सकती है। ये लोग हमेशा महिला विरोधी राजनीति ही करेंगे।
हरदोई के मल्लावां से गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश के तेज विकास के लिए हमें तेजी से आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण करना है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे पांच साल के भीतर बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये है डबल इंजन सरकार का विजन। ये है भाजपा सरकार के काम करने की स्पीड। ये है भाजपा सरकार के काम का तरीका।
पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने जिस तरह किसानों की उपेक्षा की उसके कारण किसान परेशानियों में ही घिर करके रह गए। यहां के किसानों की फसलें बड़े बाजारों तक पहुंच ही नहीं पाती थीं। प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की कमी थी, लॉजिस्टिक्स का अभाव था। किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य भी नहीं मिल पाता था। अब उन कठिनाइयों का समाधान भी तेजी से होगा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें