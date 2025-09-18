प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिया दिवाली का तोहफा, जीएसटी को लेकर बोले सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को हाल में घोषित जीएसटी सुधारों का स्वागत किया और इसे देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'दिवाली का तोहफा' बताया।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को हाल में घोषित जीएसटी सुधारों का स्वागत किया और इसे देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'दिवाली का तोहफा' बताया। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'जीएसटी परिषद ने कर छूट और सुधारों की घोषणा की है, जो 22 सितंबर से लागू होंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी का लोगों को दिवाली का तोहफा है।' आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले सभी ईमानदार करदाताओं को प्रतिकूल हालात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कर की दरें और उपकर बहुत अधिक थे और कराधान की कोई एकीकृत प्रणाली नहीं थी।

उन्होंने कहा, 'जीएसटी ने इन करों को 'एक राष्ट्र, एक कर' के सिद्धांत के तहत एकीकृत किया, जिससे जीएसटी पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ हुआ। आदित्यनाथ ने कहा कि नए सुधारों ने केवल दो मुख्य कर स्लैब-पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत- के साथ संरचना को सरल बना दिया है, जिससे आम आदमी, किसानों और सभी क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, 'इन सुधारों से अर्थव्यवस्था को दो लाख करोड़ रुपये का समर्थन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि दैनिक घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर अब शून्य प्रतिशत जीएसटी लगेगा।