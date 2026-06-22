PM मोदी ने लखनऊ अग्निकांड पर जताया शोक, मरने वालों के परिवारों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
Lucknow Fire Tragedy : पीएम नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ के भीषण अग्निकांड पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारजनों को केंद्र की ओर से दो-दो लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। उधर, सीएम योगी अपना अलीगढ़ दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लखनऊ लौट आए हैं।
Lucknow Fire Tragedy : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ की तीन मंजिला इमारत में भीषण अग्निकांड पर गहरा दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवारीजनों के लिए दो-दो लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर पीएमओ के अधिकारिक हैंडल से एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री ने लखनऊ की आग में हुई जान-माल की हानि पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा- ‘उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड में हुई जानमाल की हानि से मैं व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ की ओर से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। उधर, लखनऊ अग्निकांड की सूचना मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ दौरा बीच में छोड़कर लखनऊ लौट आए हैं। सीएम योगी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने इस अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करते हुए अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम करने का निर्देश दिया है।
रो पड़े डिप्टी सीएम
लखनऊ के अलीगंज इलाके की तीन मंजिला इमारत में लगी ये आग कितनी भयावह थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इमारत से धुएं का गुबार और आग की ऊंची-ऊंची लपटें दूर से दिखाई देती रहीं। आग लगने के तुरंत बाद इमारत में अफरातफरी मच गई। हर तरफ से सिर्फ चीख पुकार सुनाई पड़ रही थी। इस अग्निकांड में मारे गए लोगों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है लेकिन माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या 13 से 14 तक हो सकती है। घटनास्थल पर किस तरह का भयावह नजारा था उसका अहसास इसी से हो जाता है कि वहां मौजूद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मीडिया से बातचीत के दौरान खुद रो पड़े।
उन्होंने कहा, ‘अभी कुल 13 बच्चों को बाहर निकाला गया है। उन सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। यह एक बड़ी घटना है। अंदर धुआं भरा हुआ है। हर चीज़ को हटाकर और चेक किया जा रहा है। हर कमरे की तलाशी ली जा रही है। अंदर लकड़ी का बहुत सारा फर्नीचर था। उस फर्नीचर से निकले धुएं के कारण कुछ भी साफ़ दिखाई नहीं दे रहा है। फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। आग अचानक लगी है। यह एक एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहां एनिमेशन यानी कार्टून बनाना,सीखने आते थे। मुझे अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि घटना असल में कैसे शुरू हुई। घायलों को केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है। घटना की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें