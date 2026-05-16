फ्यूल बचाने की PM मोदी की अपील का असर, CM के प्रोग्राम में कार पूल कर पहुंचे केंद्रीय मंत्री-2 सांसद
सांसद रवि किशन ने वीडियो में कहा कि केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान अपनी गाड़ी से आए और उन्हें और सांसद विजय दूबे को अपनी गाड़ी में पिक किया। वे ऐतिहासिक कार्यक्रम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार कार पूल करते हुए जा रहे हैं।
UP News: पेट्रोल-डीजल बचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मद्देनजर शनिवार को गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रविकिशन और सांसद विजय दुबे कार पूल करके पहुंचे। ताल नदौर में बनने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शिलान्यास कार्यक्रम में तीनों नेताओं के कार पूल कर पहुंचने के दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला ने एक वीडियो बनाकर साझा भी किया।
सांसद रवि किशन ने वीडियो में कहा कि केंद्रीय राज्यमंत्री सांसद कमलेश पासवान अपनी गाड़ी से आए और उन्हें (रवि किशन) और कुशीनगर से दो बार के सांसद विजय दूबे को अपनी गाड़ी में पिक किया। वे ऐतिहासिक कार्यक्रम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार कार पूल करते हुए जा रहे हैं।
उन्होंने लोगों से अपील किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 278 विलियन डालर का खर्च बनाने के लिए ईधन बचाए। कार पूल करें, सूर्य घर योजना के तहत सोलर लगा उसकी सौर्य उर्जा की खेती करें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना काल के आह्वान का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि पूरा भारत और पूरा उत्तर प्रदेश इन स्थितियों में साथ में है।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास
सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (प्रथम चरण) का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर इंटरनेशनल स्टेडियम के निर्माण के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आज का दिन हम सबके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहां विकास होगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
सीएम योगी ने कहा कि ताल नदौर में 46 एकड़ में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। जबकि 60 एकड़ जमीन रिजर्व है। वहां स्पोर्ट्स कॉमप्लेक्स बनेगा जिसमें इंडोर गेम होगा, हॉकी सहित अन्य खेलों की सुविधाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। सभी 18 कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे। जबकि मेरठ में इसी सत्र में मेजर ध्यान चंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने खेल नीति बनाकर 534 खिलाड़ियों को सीधी भर्ती से अच्छे पदों पर नियुक्ति दी है।
समारोह में भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यूपी में तेजी से हो रहे विकास की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश संभावनाओं की बात नहीं करता है, बल्कि परिणाम दिखाता है। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन और सांसद विजय दुबे कार पूल कर पहुंचे थे। कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद, गिरीश चंद्र यादव और विधायक विपिन सिंह भी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें