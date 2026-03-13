यूपी के 2.15 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 4335 करोड़ रुपये, मोदी आज भेजेंगे पीएम किसान सम्मान निधि

नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में आज पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भेजेंगे। इससे यूपी के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4335.11 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी असम से किसानों के खाते में शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भेजेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4335.11 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। यूपी के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक (21वीं किस्त) 94668.58 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है।

शुक्रवार को जारी होने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से यूपी के 2.15 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों के खाते में 4335.11 करोड़ की धनराशि आएगी। योजना की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसमें पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता वर्ष में तीन किस्त में प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को कोयम्बटूर से सम्मान निधि का लाभ किसानों को दिया था।

यूपी के किसानों के खाते में आ चुके हैं 94668.58 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 21वीं किस्त तक 94668.58 करोड़ रुपये की धनराशि आ चुकी है। शुक्रवार को 4335.11 करोड़ जारी होने के बाद यह राशि 99003.69 करोड़ रुपये हो जाएगी।

वर्ष धनराशि 2018-19 2238.92 करोड़ 2019-20 11006.87 करोड़ 2020-21 14,432.14 करोड़ 2021-22 15,775.52 करोड़ 2022-23 12,454.32 करोड़ 2023-24 13,808.48 करोड़ 2024-25 15,594.74 करोड़ 2025-26 (अप्रैल-जुलाई) 5043.33 करोड़ 2025-26 (अगस्त-नवंबर) 4314.26 करोड़ 2025-26 (दिसंबर-मार्च) 4335.11 करोड़

किसान सम्मान निधि का होगा लाइव प्रसारण सोनभद्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने के कार्यक्रम का सभी समितियों, ब्लाकों व पंचायत भवनों में सजीव प्रसारण कराया जाएगा। जिले के कुल एक लाख 61 हजार 265 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि डीबीडी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाएगी।