वाराणसी का डीआईजी दफ्तर और आवास हड़पने की साजिश, बनाया फर्जी दस्तावेज, 6 पर केस

वाराणसी में डीआईजी का दफ्तर और उनका आवास ही हड़पने की साजिश का मामला सामने आया है। इसके लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए। स्थानीय लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है।

वाराणसी में फर्जीवाड़े की कोशिश की अजीबोंगरीब मामला सामने आया है। अभी तक निजी जमीन को फर्जी कागजात के जरिए बेचने या अपने नाम कराने के मामले सामने आते रहते हैं। यहां डीआईजी दफ्तर को ही अपने नाम करने की कोशिश हुई है। आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मकबूल आलम रोड पर स्थित डीआईजी रेंज कार्यालय के साथ ही उनके आवास की जमीन पर अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश की। मामले में क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर कैंट पुलिस ने छह नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला सामने आने के बाद से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैरान हैं।

लेखपाल की तरफ से कैंट थाने में दी गई तहरीर के अनुसार, नगर निगम के असेसमेंट रजिस्टर में संबंधित जमीन पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय एवं सरकारी आवास के रूप में दर्ज है। आरोप है कि चौक के राजा दरवाजा निवासी आनंद अग्रवाल ने नगर निगम को गुमराह कर इस सरकारी संपत्ति का नामांतरण बहुत पहले अपने नाम करा लिया था। आनंद अग्रवाल का 9 अक्टूबर 2019 को निधन हो गया। इसके बाद उनके बेटे गुंजन अग्रवाल ने कथित अपंजीकृत वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी बताते हुए न्यायालय में प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दाखिल किया।

राज्य सरकार की ओर से वसीयत पर आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद न्यायालय ने 18 नवंबर 2022 के आदेश में कहा कि इस अपंजीकृत वसीयत का विधिवत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके आधार पर गुंजन अग्रवाल का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था।

आरोप है कि इसके बावजूद उसी कथित फर्जी एवं कूटरचित वसीयत और अन्य दस्तावेजों के सहारे सरकारी संपत्ति पर अधिकार स्थापित करने और नामांतरण कराने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति को निजी नाम पर दर्ज कराने की सुनियोजित साजिश रची गई।