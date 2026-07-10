काम की बात: लखनऊ में आवास विकास की इस योजना में शुरू होने जा रही प्लॉटों की बुकिंग, रेट क्या? जान लें सब कुछ
लखनऊ में आवास विकास की सौमित्र विहार योजना में जल्द ही प्लॉटों की बुकिंग शुरू करने जा रही है। परिषद ने योजना के लिए रेरा में पंजीकरण का प्रस्ताव भेज दिया है और उम्मीद है कि इसी महीने सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी।
यूपी की राजधानी लखनऊ में प्लॉट लेने का प्लान बना रहे थे तो आपके लिए अच्छी खबर है। आवास विकास परिषद प्लॉटों की बुकिंग खोलने जा रही है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की महत्वाकांक्षी जेल रोड स्थित सौमित्र विहार योजना जल्द ही आम लोगों के लिए खोली जाएगी। परिषद ने योजना के लिए रेरा में पंजीकरण का प्रस्ताव भेज दिया है और उम्मीद है कि इसी महीने सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। इसके बाद अगस्त में योजना का पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि यहां लोगों को 2500 से 2600 रुपए प्रति वर्गफुट की दर से प्लॉट उपलब्ध होंगे, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
2092 आवासीय भूखंडों का होगा विकास
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जेल रोड स्थित सौमित्र विहार योजना के तहत कुल 2092 आवासीय प्लॉट विकसित किए जाएंगे। इनमें विभिन्न आय वर्गों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग आकार के भूखंड शामिल किए गए हैं।
इस तरह होंगे भूखंड
300 वर्गमीटर के 161 प्लॉट
200 वर्गमीटर के 579 प्लॉट
122.23 वर्गमीटर के 445 प्लॉट
75 वर्गमीटर के 598 प्लॉट
60.59 वर्गमीटर के 229 प्लॉट
40.74 वर्गमीटर के 80 प्लॉट
169 व्यावसायिक भूखंड भी होंगे विकसित
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जेल रोड स्थित सौमित्र विहार योजना में आवासीय भूखंडों के साथ-साथ 169 व्यावसायिक प्लॉट भी विकसित किए जाएंगे। इनमें 1375 वर्गमीटर के 5 भूखंड, 200 वर्गमीटर के 57 भूखंड तथा 100 वर्गमीटर के 107 भूखंड शामिल हैं। इससे क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
ग्रीन एरिया, गौशाला और वन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था
सौमित्र विहार योजना को केवल आवासीय कॉलोनी नहीं बल्कि एक समग्र नगर बसावट के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना में 1.14 लाख वर्गमीटर से अधिक ग्रीन एरिया प्रस्तावित है। इसके अलावा 19.804 हेक्टेयर वन क्षेत्र, 2.3648 हेक्टेयर में गौशाला तथा भविष्य के विस्तार के लिए 1.5664 हेक्टेयर भूमि भी आरक्षित की गई है।
स्कूल, अस्पताल, फायर स्टेशन से होगी लैस
योजना में दो ग्रुप हाउसिंग भूखंड, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आवास के लिए एक भूखंड, छह हेल्थ एवं नर्सिंग होम प्लॉट, तीन संस्थागत भूखंड, सात स्कूल भूखंड, एक-एक फायर स्टेशन और पुलिस स्टेशन, तीन ओवरहेड पानी की टंकियां, दो पार्किंग क्षेत्र, एक एसटीपी और गैस गोदाम भी प्रस्तावित हैं।
अगस्त में शुरू होगा आवेदन
आवास विकास परिषद के सचिव डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि योजना का रेरा पंजीकरण अंतिम चरण में है। पंजीकरण पूरा होते ही अगस्त में आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें