चोरी के गहने गिरवी रख गोल्ड लोन लिया और चला गया जेल, अब किस्त के लिए परेशान है बैंक

यूपी के गोरखपुर के कोतवाली इलाके के घर से चोरी के लाखों रुपये के गहने बैंक में गिरवी पड़े हैं। गोल्ड लोन लेकर आरोपित चोरी में जेल गया था, लेकिन सोने को लेकर बैंक और व्यापारी दोनों परेशान हैं। व्यापारी चोरी से बैंक जाने की दलील देकर सोने के गहनों को वापस पाने की जुगत में है तो बैंक अपनी किस्त के लिए परेशान हैं। अब दोनों का ही इस पर अपना-अपना दावा है। खबर है कि पुलिस की ओर से बैंक को यह बता दिया गया कि सोना चोरी करके गोल्ड लोन लिया गया है। इसके बाद सोने के गहनों को होल्ड कर फैसले का इंतजार किया जा रहा।

