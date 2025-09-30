pledged stolen jewellery to take a gold loan and ended up in jail now bank is worried about installments चोरी के गहने गिरवी रख गोल्ड लोन लिया और चला गया जेल, अब किस्त के लिए परेशान है बैंक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspledged stolen jewellery to take a gold loan and ended up in jail now bank is worried about installments

चोरी के गहने गिरवी रख गोल्ड लोन लिया और चला गया जेल, अब किस्त के लिए परेशान है बैंक

एक व्यापारी की बेटी को धमकाकर सपा नेता के भतीजे ने दोस्तों की मदद से लाखों रुपये के गहने घर से गायब कराकर हथिया लिए और गहनों को एक बैंक में गिरवी रखकर 6 लाख रुपये का गोल्ड लोन ले लिया। तीज के दिन घर की महिलाओं को जब गहने नहीं मिले, तब इसका पता चला। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरTue, 30 Sep 2025 08:19 AM
share Share
Follow Us on
चोरी के गहने गिरवी रख गोल्ड लोन लिया और चला गया जेल, अब किस्त के लिए परेशान है बैंक

यूपी के गोरखपुर के कोतवाली इलाके के घर से चोरी के लाखों रुपये के गहने बैंक में गिरवी पड़े हैं। गोल्ड लोन लेकर आरोपित चोरी में जेल गया था, लेकिन सोने को लेकर बैंक और व्यापारी दोनों परेशान हैं। व्यापारी चोरी से बैंक जाने की दलील देकर सोने के गहनों को वापस पाने की जुगत में है तो बैंक अपनी किस्त के लिए परेशान हैं। अब दोनों का ही इस पर अपना-अपना दावा है। खबर है कि पुलिस की ओर से बैंक को यह बता दिया गया कि सोना चोरी करके गोल्ड लोन लिया गया है। इसके बाद सोने के गहनों को होल्ड कर फैसले का इंतजार किया जा रहा।

कोतवाली इलाके के रहने वाले एक व्यापारी की बेटी को धमकाकर सपा नेता के भतीजे ने दोस्तों की मदद से लाखों रुपये के गहने घर से गायब कराकर हथिया लिए और गहनों को एक बैंक में गिरवी रखकर छह लाख रुपये का गोल्ड लोन ले लिया। तीज के दिन घर की महिलाओं को जब गहने नहीं मिले, तब इसकी जानकारी हुई। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर सपा नेता के भतीजे और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले यूपी के लाखों श्रमिकों को योगी सरकार का गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ा

क्या बोली पुलिस

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि बैंक में सोना रखकर लोन लिया गया है। बैंक किश्त के लिए नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। पुलिस की ओर से बैंक को चोरी का सोना होने की जानकारी दे दी गई है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

UP Top News Up News Online UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |