चोरी के गहने गिरवी रख गोल्ड लोन लिया और चला गया जेल, अब किस्त के लिए परेशान है बैंक
एक व्यापारी की बेटी को धमकाकर सपा नेता के भतीजे ने दोस्तों की मदद से लाखों रुपये के गहने घर से गायब कराकर हथिया लिए और गहनों को एक बैंक में गिरवी रखकर 6 लाख रुपये का गोल्ड लोन ले लिया। तीज के दिन घर की महिलाओं को जब गहने नहीं मिले, तब इसका पता चला। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के गोरखपुर के कोतवाली इलाके के घर से चोरी के लाखों रुपये के गहने बैंक में गिरवी पड़े हैं। गोल्ड लोन लेकर आरोपित चोरी में जेल गया था, लेकिन सोने को लेकर बैंक और व्यापारी दोनों परेशान हैं। व्यापारी चोरी से बैंक जाने की दलील देकर सोने के गहनों को वापस पाने की जुगत में है तो बैंक अपनी किस्त के लिए परेशान हैं। अब दोनों का ही इस पर अपना-अपना दावा है। खबर है कि पुलिस की ओर से बैंक को यह बता दिया गया कि सोना चोरी करके गोल्ड लोन लिया गया है। इसके बाद सोने के गहनों को होल्ड कर फैसले का इंतजार किया जा रहा।
कोतवाली इलाके के रहने वाले एक व्यापारी की बेटी को धमकाकर सपा नेता के भतीजे ने दोस्तों की मदद से लाखों रुपये के गहने घर से गायब कराकर हथिया लिए और गहनों को एक बैंक में गिरवी रखकर छह लाख रुपये का गोल्ड लोन ले लिया। तीज के दिन घर की महिलाओं को जब गहने नहीं मिले, तब इसकी जानकारी हुई। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर सपा नेता के भतीजे और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया।
क्या बोली पुलिस
गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि बैंक में सोना रखकर लोन लिया गया है। बैंक किश्त के लिए नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। पुलिस की ओर से बैंक को चोरी का सोना होने की जानकारी दे दी गई है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।