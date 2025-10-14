जनता को खुश करो वरना कुर्सी छोड़ो, पुलिस कमिश्नर ने थानेदारों को दी दो टूक चेतावनी

पुलिस आयुक्त सभागार में सोमवार को पुलिस कमिश्नर पूरे फार्म में नजर जाए। उन्होंने थानेदारों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। कहा कि थानेदार और एसीपी के काम की समीक्षा हर महीने की जाएगी। क्राइम मीटिंग में उन्होंने सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं।

थानेदारी करनी है तो जनता को खुश रखो। आराम करना है तो तत्काल कुर्सी छोड़कर दूसरों को मौका दो। फील्ड में फुट पेट्रोलिंग और बीट पुलिसिंग दिखनी चहिए। जनता से व्यवहार अच्छा रखो नहीं तो निपट जाओगे। सोमवार को सभागार में पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने थानेदारों को इन्हीं कड़े शब्दों में चेतावनी दी। कहा, थानेदार और एसीपी के काम की समीक्षा हर महीने की जाएगी। क्राइम मीटिंग में उन्होंने सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं। कमिश्नरेट बनने के बाद अब तक यह पहली ऐसी मीटिंग है जिसमें दूसरे विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।

पुलिस आयुक्त सभागार में सोमवार को पुलिस कमिश्नर पूरे फार्म में नजर जाए। कानपुर में ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने पहली क्राइम मीटिंग की जिसमें आबकारी, जेल, खनन, परिवहन, वन, आरपीएफ, मेट्रो के अधिकारी भी शामिल हुए। पुलिस आयुक्त ने कहा, जिले में बेहतर कानून व्यवस्था, अपराधों की रोकथाम, अन्य विभागों के साथ समन्वय, तथा पुलिस की जनता के प्रति सेवाभाव और उत्तरदायित्व को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करना है।

समाज में 99 प्रतिशत लोग नेक और ईमानदार हैं। जनता हमसे हमेशा उचित व्यवहार और सहयोग की अपेक्षा रखती है। अतः महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों तथा समाज के कमजोर वर्ग के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। विपरीत व्यवहार की शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम पर लगाम के साथ ही लोगों को जागरूक करने और आईजीआरएस रैंकिंग में पिछड़ने पर कार्रवाई की बात भी पुलिस आयुक्त ने कही। क्राइम मीटिंग में संयुक्त पुलिस आयुक्त (लॉ एंड ऑर्डर) आशुतोष कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय/अपराध) विनोद कुमार सिंक, सभी डीसीपी, एसीपी और थानेदार मौजूद रहे।

डीएफओ और आबकारी ने भी रखी बात पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने अवैध गतिविधियों जैसे अवैध शराब, अवैध खनन, माइनिंग, पक्षी बाजार आदि की समयबद्ध निगरानी और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। क्राइम मीटिंग में डीएफओ ने प्रतिबंधित पक्षियों के संबंध में थाना स्तर से निगरानी और एफआईआर दर्ज कराने में सहयोग की बात कही। खनन अधिकारी ने उनके अधिकारियों के पीछे गाड़ी लगाकर लोकेशन लेने का मुद्दा उठाया। आबकारी विभाग ने पुलिस से सहयोग प्राप्त होने की बात कही। आरपीएफ व जीआरपी के अधिकारियों को अवैध वेंडर एवं ट्रान्सपोर्ट तथा एन्टी सबोटॉज चेकिंग के निर्देश दिए। आरटीओ के प्रतिनिधि ने सीज वाहनों को थाने पर खड़े करने की समस्या उठाई।

पुलिस कमिश्नर ने दिए निर्देश -सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखें, शिकायत निस्तारण को शीघ्र पूर्ण करें व जनता के प्रति सेवाभाव रखें

-प्रत्येक अधिकारी अपने क्षेत्र में समन्वय स्थापित कर विभागीय तथा प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें

-विशेष अभियान, सार्वजनिक कार्यक्रम व आपातकालीन स्थितियों में पुलिस विभाग का सक्रिय एवं प्रभावी योगदान जरूर रहे

-कमिश्नरेट बनने के बाद पहली मीटिंग जिसमें दूसरे विभाग के अफसर शामिल

-हर क्राइम मीटिंग में खराब प्रदर्शन करने वाले 4 थानेदार नपेंगे

इस आधार पर होगा थानेदार और एसीपी के काम का मूल्यांकन

-आईजीआरएस रैंकिंग और शिकायतों के गुणवत्तापूर्वक निस्तारण में तत्परता

-थाना क्षेत्र में पुलिस की दृष्टिगोचर उपस्थिति और आमजन के साथ व्यवहार

-संगठित अपराध और माफियाओं के विरुद्ध थाने स्तर से की गई पहल

-संबंधित थाने की उत्कोच (काम के बदले आर्थिक लाभ),भ्रष्टाचार संबंधी आमधारणा

-थाना प्रभारी का आमजन से व्यवहार, प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में रुचि

-जनसुनवाई के लिए उपलब्धता को लेकर आम छवि

पुलिस आयुक्त के मुख्य निर्देश एवं प्राथमिकताएं -अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण

-अधिनियमित विभागों के साथ समन्वय

-समाज के कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता

= पुलिस की विजिबिलिटी व कम्युनिटी आउटरीच

-मासिक मूल्यांकन प्रणाली