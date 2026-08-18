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मरीजों की जिंदगी से खेल, कमीशन के लालच में जान बूझकर नकली दवाएं बेच रहे मेडिकल स्टोर

By Deep Pandey
लखनऊ। रजनीश रस्तोगी
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मरीजों की जिंदगी से खेल हो रहा है। राजधानी लखनऊ में  मेडिकल स्टोर कमीशन के लालच में जान बूझकर नकली दवाएं बेच रहे हैं। कमशीनखोरी नकली दवाओं के नेटवर्क को बढ़ाने का जरिया बनता जा रहा है।

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मेडिकल स्टोर कमीशन के लालच में जान बूझकर नकली दवाएं बेच रहे हैं।

;यूपी की राजधानी लखनऊ में मरीजों की जिंदगी से जुड़े दवा कारोबार में मोटे कमीशन का खेल चल रहा है। कमशीनखोरी नकली दवाओं के नेटवर्क को बढ़ाने का जरिया बनता जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) और एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि नेटवर्क से नई मेडिकल दुकान जोड़ने वाले कर्मचारियों को 30 से 40 फीसदी तक कमीशन दिया जाता था। यही लालच उन्हें लगातार नई दुकानों तक पहुंच बनाने के लिए प्रेरित करता था। आरोप हैं कि दुकानदार नकली दवाओं के बारे में जानते हैं। फिर भी कमाई के लालच में मरीजों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं।

लखनऊ में करीब 4000 फुटकर और 3000 थोक दवा दुकाने हैं। इतने बड़े बाजार में किसी एक दुकान के जरिए संदिग्ध दवाओं की सप्लाई शुरू होने पर उसके आगे कई दुकानों तक पहुंचने की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। हाल की जांच में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में संदिग्ध नकली दवाओं की सप्लाई के मामले सामने आए हैं। लखनऊ समेत कई शहरों में गोदाम भी पकड़े गए हैं। एफएसडीए के सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार का कहना है कि छापेमारी के दौरान पकड़े गए लोगों ने कमीशन की बात कुबूली है। नकली दवा कारोबारी किसी भी दशा में बच नहीं पाएंगे। छापेमारी का सिलसिला जारी रहेगा।

कमाई के लालच में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़

नकली दवाओं के कारोबार में शामिल कुछ दुकानदारों को दवाओं की असलियत की जानकारी होने के बावजूद मोटे मुनाफे का लालच नहीं छूट रहा। कम कीमत में दवा खरीदकर अधिक कमाई के लिए मरीजों तक पहुंचाई जा रही हैं। कमीशन के इस खेल में मरीजों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। नकली दवाओं का असर इलाज पर भी पड़ सकता है।

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दवा पहुंचाने पर भी कमीशन

जांच में सामने आए नेटवर्क के मुताबिक गोदाम से मेडिकल स्टोर तक दवा पहुंचाने वाले कर्मचारियों को वेतन के अलावा 25 फीसदी तक कमीशन दिया जाता था। वहीं किसी नई मेडिकल दुकान पर पहली बार सप्लाई शुरू कराने वाले कर्मचारी को 30 से 40 फीसदी तक कमीशन मिलने की बात सामने आई। बड़ी खेप को गोदाम तक पहुंचाने वाले लोगों को भी कमीशन दिए जाने की जानकारी जांच में सामने आई है।

बिना दवा भेजे कागजों पर कारोबार

नकली दवा नेटवर्क का एक और चौंकाने वाला तरीका फर्जी बिलिंग बताया गया है। एफएसडीए की कार्रवाई में ऐसे मामले सामने आए। जहां बिना दवा की वास्तविक आवाजाही के फर्जी बिल बनाए गए। अलग-अलग फर्मों के बीच क्रॉस-बिलिंग की गई और कागजों पर लेनदेन दिखाया गया। इससे नकली दवाओं को वैध दवा सप्लाई चेन में शामिल करने की कोशिश की गई।

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हाल ही में हुईं कार्रवाई

-लखनऊ में करीब 8.87 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग पकड़ी गई

-करीब 39 लाख टैबलेट का हिसाब नहीं मिलने का मामला भी सामने आ चुका है। जिसमें चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है

-31 अगस्त 2025 को पारा में नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाने वाली फैक्टरी का भंडाफोड़ हुआ। 2 करोड़ के इंजेक्शन बरामद

-9 जुलाई 2026 को 25 फर्मों से संदिग्ध व नकली दवाएं बरामद। 26 लाख की दवा आंकी गई

-जुलाई 2026 में नकली व संदिग्ध दवाओं की अलग-अलग कार्रवाई हुई। 15.5 लाख की दवाएं बरामद

-18 जुलाई 2026 को बीकेटी में 2157 संदिग्ध दवा की बोतलें बरामद। 4.37 लाख की दवाएं सीज।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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