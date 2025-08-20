playing with health of passengers at railway station egg was removed from spoiled biryani and served fine imposed रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़, खराब बिरयानी से अंडा निकाल परोस दिया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़, खराब बिरयानी से अंडा निकाल परोस दिया

ट्रेनों में इमर्शन रॉड से चाय बनाने और गोरखपुर जंक्शन पर उंगलियों से कॉफी फेंटने के बाद खानपान में मनमानी का यह वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है। रेल अफसरों ने पकड़े गए वेंडर से पूछताछ की तो उसने बताया कि सुबह करीब 100 से 120 पैकेट अंडा बिरयानी बनकर आ जाती है।

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुरWed, 20 Aug 2025 06:18 PM
रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़, खराब बिरयानी से अंडा निकाल परोस दिया

गोरखपुर जंक्शन पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां खराब हो चुकी बिरयानी से अंडा निकाल कर यात्रियों को परोसा जा रहा था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। स्टेशन प्रबंधन ने स्टाल संचालक पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। हालांकि ' लाइव हिन्दुस्तान' वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं वेंडर ने दोबारा अंडा बेचने से इनकार किया है।

ट्रेनों में इमर्शन रॉड से चाय बनाने और जंक्शन पर उंगलियों से कॉफी फेंटने के बाद खानपान में मनमानी का यह वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है। रेल अफसरों ने पकड़े गए वेंडर से पूछताछ की तो उसने बताया कि सुबह करीब 100 से 120 पैकेट अंडा बिरयानी बनकर आ जाती है। उसमें से कुछ बिकती है और कुछ बच जाती है। बची बिरयानी कुछ घंटे बाद खराब होने लगती है। बासी बिरयानी के चावल से दुर्गंध आने लगती है। ऐसे में उसका चावल फेंककर अंडा रख लिया जाता है, ताकि मैनेजर को हिसाब दिया जा सके। इसे अंडे को बेचते नहीं है। वहीं रेलवे ने अंडे का दोबारा प्रयोग मानते हुए सोमवार को 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

उंगलियों से कॉफी फेटने का भी आ चुका है मामला

जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर आठ पर पुल के नीचे बीते अप्रैल में वेंडरों द्वारा धड़ल्ले से कॉफी पाउडर के घोल को ऊंगलियों से उठाकर पेपर कप में भरने का मामला सामने आया था। इसमें भी रेलवे ने जुर्माना लगाकर खानापूर्ति कर दी थी।

इमर्शन रॉड से चाय बनाने पर हुई थी कार्रवाई

अप्रैल में ही हमसफर एक्सप्रेस में वेंडर पॉवर कार के गार्ड रूम में इमर्शन रॉड से चाय गर्म करते पाए गए थे। आईआरसीटीसी और रेल अधिकारियों ने सघन जांच की तो बड़ी संख्या में ट्रेनों से इमर्शन रॉड बरामद हुए थे।

